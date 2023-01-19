خبير: زيادة سعر إردب القمح يحقق مستهدفات تحقيق الاكتفاء الذاتي

علق كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات والأبحاث الاقتصادية، على رفع سعر توريد أردب القمح من الفلاحين والمزارعين لـ 1250 جنيه بدلا من 1000 جنيه .

وقال كريم عادل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" زيادة سعر توريد أردب القمح جاء في توقيت هام ".

وأضاف كريم عادل :" زيادة سعر أردب القمح حافز مهم يحقق مستهدفات الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وتحقيق الأمن الغذئي للمواطنين ".

وتابع كريم عادل:" زيادة سعر أردب القمح يحفز الفلاحين على زيادة إنتاجية القمح وزيادة المساحات المزروعة من القمح ".

وفي سياق أخر أكد كريم عادل أن مبادرة تحفيز الصناع للعمل بكامل الطاقات تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية داخل الدولة بما يسهم في تقليل الواردات من القمح وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي العمل على زيادة الصادرات ".