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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القرش : الدولة تسعى لتطوير أساليب الزراعة لزيادة إنتاجية الفلاح

صدى البلد

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية خلال الفترة الماضية اهتمت بشكل كبير بتطوير الزراعة وحياة الفلاح المصري، مهن خلال المبادرات التي إطلقتها.

وأكمل “محمد القرش” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”،: الدولة عملت على تطوير أساليب الزراعة لزيادة إنتاجية الفلاح المصري، مشيرا إلى أن الدولة تسعى إلى تحسين عملية بيع وتسويق المزارعين وتشجيع الزراعة.

وأوضح أن زيادة سعر توريد إردب القمح تحفيز للزراعة قبل موعد زراعة القمح بشهرين، متابعا: "لأول مرة يضاف على كل إردب قمح هذا الرقم لتشجيع الفلاحين ولتحسين دخلهم".

ولفت إلى ان دعم الدولة للفلاح لا يقتصر فقط على زيادة سعر الأدرب، بل تشمل تقديم الأسمدة للفلاح وتقاوي مدعمة لزياد انتاجية الفلاح، والحافز الإضافي لتوريد القمح ليصبح 1250 جنيها يمثل دعما للفلاحين.

وشدد على أن ما يحدث في التعامل مع الفلاحين نقلة نوعية في حياة الفلاح المصري، والدولة تعمل بشكل متواصل لدعم الفلاحين.
 



 

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