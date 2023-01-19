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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة لـ"أسامة حسن": الصوت العالي ليس دليلا على حب الزمالك

أسامة حسن
أسامة حسن

 

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن أسامة حسن لاعب الزمالك السابق لا يدرك ما يقوله، مبديا غضبه من الطريقة التي تحدث بها للاعبي الفريق الأبيض، قبل مواجهة الأهلي في بطولة الدوري.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "هناك فرق بين التحريض والتحفيز، وأريد أن أقول له رسالة معينة، وأول مرة أعرف أنه موجود في قطاع البراعم بنادي الزمالك، ولو كنت مسئولا في الزمالك لقمت بإقالته، لأن اللاعب الناشئ يتم تشكيل شخصيته، لأنه سيفهمون  منه أن كرة القدم قتال ومعركة حربية".

وأضاف: "البعض بدأ يعتقد أن الصوت العالي والكلام بهذه الطريقة دليل على حبه لنادي الزمالك، الأهلي أصبح من أفضل الأندية في العالم بدون اللجوء للصوت العالي، وكذلك تم اختياره ضمن بطولة دوري السوبر الإفريقي، وسيعلن عن الراعي الخامس، والأحمر متصدر الدوري ووصل لنهائي الكأس وفاز بالسوبر المحلي، ويفوز في العاب الصالات بدون اللجوء للصوت العالي".

وأكمل: "الصوت العالي عمره ما كان دليل على حب الزمالك، لاعبي الفريق محترمين ومحترفين وأسماء كبيرة، وهم أعلى من أسامة حسن نفسه، سواء فتوح أو عواد أو زيزو ودونجا ومصطفى شلبي وشيكابالا، عمرهم ما يتم تحريضهم على ايذاء زملائهم، هناك حكام وبطاقات صفراء وحمراء".

وواصل: "كان عليه تحفيز اللاعبين من أجل الفوز، بدل من الكلام عن ضرب المنافس، وما يحدث (حرام) لاعبي الزمالك لديهم فنيات عالية ومهارات عالية، ويجب أن

وأتم: "أوجه له نصيحة، بأنه لن يكون زمالكاوي بهذه الطريقة، هذا الحديث خاطئ، وأنت عليك مسئولية بما أنك مسئول عن البراعم الصغيرة، أياك أن تعتقد أن هذه شطارة أو نجاح، أو إظهار لسان البلطجة دليل على حب الزمالك، لم استطع تكملة الفيديو بعدما سمعت هذا الكلام".

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