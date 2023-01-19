عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: نقوم بإشراك الشعب معنا لبناء الجمهورية الجديدة

أكد طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار الوطني يشارك فيه حوالي 3000 فرد في مختلف الجلسات.

وقال طلعت عبد القوي في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" تم الانتهاء من كافة الإجراءات التنظيمية والإجرائية للحوار الوطني".

وتابع طلعت عبد القوي :" تلقينا 96 ألف مقترح من المواطنين والنقابات والأحزاب السياسية حول مختلف القضايا ".

واكمل طلعت عبد القوي:" نقوم برسم الجمهورية الجديدة ونضع سياسات تبني الدولة الجديدة ".

ولفت طلعت عبد القوي :" قمت بزيارة 14 محافظة والتقيت مختلف أطياف الشعب المصري للتعرف على رؤيتهم للدولة المصرية وما يريدونه من الحوار الوطني ".

وتابع طلعت عبد القوي :" نقوم بإشراك المواطنين معنا في الحوار الوطني لبناء الجمهورية الجديدة".