عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ينطلق قريبا.. أمناء الحوار الوطني: تم وضع جداول للمحاور النقاشية.. فيديو

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن جلسات الحوار الوطني في مختلف المحاور النقاشية تنطلق قريبا.

 

txt

برلماني: الحوار الوطني يعزز المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة ومواجهة التحديات والأزمات

txt

عضو الحوار الوطني: نناقش أكثر من 100 قضية في الجلسات

وقال طلعت عبد القوي في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" الأمانة الفنية للحوار  الوطني وضعت جداول للمحاور النقاشية الخاصة بالحوار الوطني ".

 

 وأضاف طلعت عبد القوي :" تم وضع جداول للمحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية ".

 

 وتابع طلعت عبد القوي :" تم تحديد الموضوعات الرئيسية التي سيتم  التباحث والنقاش فيها في المحاور السياسية والاجتماعية والاقتصادية ".

 

 واكمل طلعت عبد القوي :" لدينا 113 موضوع مطروحين على طاولة التباحث والنقاش في الجلسات".

 

الحوار الحوار الوطني المحاور النقاشية طلعت عبد القوى اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتوح يضع الزمالك في ورطة قبل مواجهة الأهلي بالدوري

أنا غلطت في موضوع كهربا | خالد الغندور يعتذر لـ الأهلي

رسميا.. البنك المركزي الروسي يعتمد الجنيه المصري

انهيار الأخضر.. الدولار يتراجع لأدنى مستوى منذ 9 أشهر

500 جنيه وكشف عقلي | 4 شروط لـ الزواج .. تعرّف عليها

أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بسبب برونو سافيو

القصة الكاملة لمهاجم الأهلي الجديد.. وسر تأخر إعلان الصفقة|تفاصيل

درجة الحرارة صفر.. أجواء شديدة البرودة وثلوج على سانت كاترين| الطقس

ترشيحاتنا

بعد تعطل واتساب.. عطل مفاجئ يضرب موقع فيسبوك

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الخميس

دعاء مستجاب في عشر دقائق للرزق .. 6 كلمات لا ترد ليلا

كيف أقوم الليل دون مغادرة فراشي ؟.. 7 أمور يغفلها الكثيرون

بإمكانات فائقة .. أوبو تكشف عن 3 منتجات تعمل بتقنية إنترنت الأشياء

مانشيستر يونايتد يرتقي للمركز الثالث بالدوري الإنجليزي بعد التعادل مع كريستال بالاس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبالغ في سعره .. تكلفة فستان أصالة في سعودي آيدول تثير ضجة على السوشيال ميديا

محاكاة للواقع.. إزاي تحمي نفسك من الانفجار النووي.. فيديو

بـ فستان جريء وتاتو .. طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل | شاهد

بملابس غريبة.. أصالة تصدم متابعيها في أحدث إطلالة| شاهد

فيديو

«غضبان.. زعلان.. مضايق».. تعرف على رد فعل مرتضى منصور بعد مشاركة كهربا|فيديوجراف

حقيقة فرض غرامات على غير المتزوجين من مواليد التسعينيات

تسمم 44 طالبا.. ماذا فعل بائع متجول وزوجته؟

لغير حاملي بطاقات التموين.. كل ما تريد معرفته عن منظومة كارت العيش الحر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

اﻟﻤﺰﻳﺪ