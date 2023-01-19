ينطلق قريبا.. أمناء الحوار الوطني: تم وضع جداول للمحاور النقاشية.. فيديو

أكد طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن جلسات الحوار الوطني في مختلف المحاور النقاشية تنطلق قريبا.

وقال طلعت عبد القوي في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" الأمانة الفنية للحوار الوطني وضعت جداول للمحاور النقاشية الخاصة بالحوار الوطني ".

وأضاف طلعت عبد القوي :" تم وضع جداول للمحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية ".

وتابع طلعت عبد القوي :" تم تحديد الموضوعات الرئيسية التي سيتم التباحث والنقاش فيها في المحاور السياسية والاجتماعية والاقتصادية ".

واكمل طلعت عبد القوي :" لدينا 113 موضوع مطروحين على طاولة التباحث والنقاش في الجلسات".