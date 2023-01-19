تقرير.. صناعة الفخار تصارع من أجل البقاء بالوادي الجديد ومحاولات لإحيائها

تعتبرصناعة الفخار من الصناعات اليدوية التراثية فى محافظة الوادى الجديد، والتي تصارع من اجل البقاء وعلى الرغم من تضاؤل الحرفيين المتمرسين فيها، إلا أن القائمين على حفظ التراث بذلوا جهودهم من أجل إحياء تلك المهنة والحفاظ عليها من الاندثار وإضفاء ملامح المدنية والتطور عليها .

يقول محمد عبدالله مدير مركز الفخار والخزف بالخارجه إن وحدة التدريب بالمركز تسعي دائما لاحياء صناعة الفخار واضفاء الملامح المدنية والتحضر عليها فمثلا لم يعد انتاج الفخار يقتصر علي الجره والقلل بل بدأ المركز في انتاج القطع الفنية والأنتيكات والديكورات، بالإضافة إلى الأشكال الفخارية التقليدية، منها الزيرة والطاجن والقلة والجارة والمحلب وبرج الحمام والمأجور وغيرها من المنتجات الفخارية البسيطة التى لا يخلو منها بيت فى الواحات.

واضاف عبدالله أن وحدة تدريب الفخار بالمركز تضم عددا من المراحل التى يتم فيها تصنيع الفخار والتى تتمثل فى ورشة التشكيل وقسم الزخرفة والتلوين وقسم افران حرق الفخار حيث يتم تجهيز الطفلة الطينية المعدة لصناعة الفخار ويتم وضعها على دولاب التشكيل للبدء فى انتاج القطع الفخارية والتى يتم نقلها للثلاجة وهى غرفة مجهزة لحفظ الفخار لساعات ليكون قوامه متماسكا يسهل تشكيله والرسم عليه وبعدها يتم نقله لأفران الحرق ثم إلى قسم الزخرفة والرسم بالرمال الملونة على القطع الفخارية التى تم إنتاجها.

وأوضح أن وحدة تصنيع الخزف تتميز بمنتجاتها عالية الجودة والتى يتم تصنيعها بأيدى فنانين غير تقليديين، ولهم القدرة على إنتاج أعمال فنية مبهرة تعتمد كليا على الإنتاج اليدوى ويتم تصنيعها وتلوينها بالخامات الطبيعية من البيئة الواحاتية كالرمال الملونة.

وتابع أنه يجرى اولا تجهيز الطفلة الطينية الصلبة الصالحة للاستخدام وعزلها عن الطفلة السائلة والتى تستخدم فى صب القوالب، بينما تستخدم الطفلة الصلبة فى صناعة المجسمات الفخارية ويتم وضع الطفلة فى أحواض لمدة 4 أيام، ويتم بعد ذلك ترويقها بنظام التقليب وتصفيتها فى حوض ثانى وتركها لمدة أسبوع حتى يمكن استخدامها.

وأكد مدير المركز، أنه يتم تصنيع الأشكال المطلوبة والتى تتمثل فى أوانى الطعام وهى عبارة عن طواجن وحلل وقلل.

وأكد أن المرحلة التالية في التصنيع هى مرحلة الثلاجة وهى عبارة عن غرفة مغلقة لا يدخلها الهواء حتى لا تنفجر الوحدة المصنعة ويترك حتى يجف ثم يتم إجراء عملية الصنفرة للقطعة الفنية لتنعيمها ونقلها إلى صالة الرسم والتلوين والتى تستخدم فيها ألوان رملية وحجرية من الطبيعية يتم إحضارها من البيئة الواحتية وطحنها وتجهيزها لتلوين القطع الفنية التى تستخدم فى الديكور والإضاءة، ويتم تجهيزها للتركيب فى المواقع المصنعة من أجلها.

وناشد عبدالله المؤسسات والجمعيات الاهلية بضرورة تبني تلك الصناعات اليدويه والتي تعتبر موروث ثقافي لواحات الوادي الجديد والعمل علي احيائها كونها تعد تراث بيئي لاهل الواحات.

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