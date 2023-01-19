عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقرير.. صناعة الفخار تصارع من أجل البقاء بالوادي الجديد ومحاولات لإحيائها

تعتبرصناعة الفخار من الصناعات اليدوية التراثية فى محافظة الوادى الجديد، والتي تصارع من اجل البقاء وعلى الرغم من تضاؤل الحرفيين المتمرسين فيها، إلا أن القائمين على حفظ التراث بذلوا جهودهم من أجل إحياء تلك المهنة والحفاظ عليها من الاندثار وإضفاء ملامح المدنية والتطور عليها .

يقول محمد عبدالله مدير مركز الفخار والخزف بالخارجه إن وحدة التدريب بالمركز تسعي دائما لاحياء  صناعة الفخار واضفاء الملامح المدنية والتحضر عليها فمثلا لم يعد انتاج الفخار يقتصر علي الجره والقلل بل  بدأ المركز في انتاج القطع الفنية والأنتيكات والديكورات، بالإضافة إلى الأشكال الفخارية التقليدية، منها الزيرة والطاجن والقلة والجارة والمحلب وبرج الحمام والمأجور وغيرها من المنتجات الفخارية البسيطة التى لا يخلو منها بيت فى الواحات.

وكيل تعليم الوادي الجديد يترأس لجنة المقابلات الشخصية لاختيار مسئولي التوكاتسو

واضاف عبدالله أن وحدة تدريب الفخار بالمركز تضم عددا من المراحل التى يتم فيها تصنيع الفخار والتى تتمثل فى ورشة التشكيل وقسم الزخرفة والتلوين وقسم افران حرق الفخار حيث يتم تجهيز الطفلة الطينية المعدة لصناعة الفخار ويتم وضعها على دولاب التشكيل للبدء فى انتاج القطع الفخارية والتى يتم نقلها للثلاجة وهى غرفة مجهزة لحفظ الفخار لساعات ليكون قوامه متماسكا يسهل تشكيله والرسم عليه وبعدها يتم نقله لأفران الحرق ثم إلى قسم الزخرفة والرسم بالرمال الملونة على القطع الفخارية التى تم إنتاجها.

وأوضح أن وحدة تصنيع الخزف تتميز بمنتجاتها عالية الجودة والتى يتم تصنيعها بأيدى فنانين غير تقليديين، ولهم القدرة على إنتاج أعمال فنية مبهرة تعتمد كليا على الإنتاج اليدوى ويتم تصنيعها وتلوينها بالخامات الطبيعية من البيئة الواحاتية كالرمال الملونة.

وتابع أنه يجرى  اولا تجهيز الطفلة  الطينية الصلبة الصالحة للاستخدام وعزلها عن الطفلة السائلة والتى تستخدم فى صب القوالب، بينما تستخدم الطفلة الصلبة فى صناعة المجسمات الفخارية ويتم وضع الطفلة فى أحواض لمدة 4 أيام، ويتم بعد ذلك ترويقها بنظام التقليب وتصفيتها فى حوض ثانى وتركها لمدة أسبوع حتى يمكن استخدامها.

وأكد مدير المركز، أنه يتم تصنيع الأشكال المطلوبة والتى تتمثل فى أوانى الطعام وهى عبارة عن طواجن وحلل وقلل.

ارتياح بين فلاحي الوادي الجديد لقرار زيادة سعر أردب القمح لـ1250 جنيها

وأكد أن المرحلة التالية في التصنيع  هى مرحلة الثلاجة وهى عبارة عن غرفة مغلقة لا يدخلها الهواء حتى لا تنفجر الوحدة المصنعة ويترك حتى يجف ثم يتم إجراء عملية الصنفرة للقطعة الفنية لتنعيمها ونقلها إلى صالة الرسم والتلوين والتى تستخدم فيها ألوان رملية وحجرية من الطبيعية يتم إحضارها من البيئة الواحتية وطحنها وتجهيزها لتلوين القطع الفنية التى تستخدم فى الديكور والإضاءة، ويتم تجهيزها للتركيب فى المواقع المصنعة من أجلها.

وناشد عبدالله المؤسسات والجمعيات الاهلية بضرورة تبني تلك الصناعات اليدويه والتي تعتبر موروث ثقافي لواحات الوادي الجديد والعمل علي احيائها كونها تعد تراث بيئي لاهل الواحات.

صناعة الفخار (1)
صناعة الفخار (1)
صناعة الفخار (3)
صناعة الفخار (3)
صناعة الفخار (4)
صناعة الفخار (4)
صناعة الفخار (5)
صناعة الفخار (5)
صناعة الفخار
صناعة الفخار
اخبار محافظة الوادي الجديد صناعة الفخار الوادى الجديد مصنع الديكور الرسم تجهيز الواحات الفخار تصنيع طاجن مجسمات الزخرف التقليدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتوح يضع الزمالك في ورطة قبل مواجهة الأهلي بالدوري

رسميا.. البنك المركزي الروسي يعتمد الجنيه المصري

أنا غلطت في موضوع كهربا | خالد الغندور يعتذر لـ الأهلي

انهيار الأخضر.. الدولار يتراجع لأدنى مستوى منذ 9 أشهر

500 جنيه وكشف عقلي | 4 شروط لـ الزواج .. تعرّف عليها

القصة الكاملة لمهاجم الأهلي الجديد.. وسر تأخر إعلان الصفقة|تفاصيل

درجة الحرارة صفر.. أجواء شديدة البرودة وثلوج على سانت كاترين| الطقس

الحكومة: الخميس 26 يناير إجازة رسمية بهذه المناسبة

موضوعات متعلقة

أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بقصور الثقافة في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

رفض الإفصاح.. كلاتينبرج يثير الجدل حول طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك.. فيديو

رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن نيتها الاستقالة من منصبها

كهربا يخلف جميع التوقعات..سأدفع الغرامة بالتعاون مع الأهلي ولكن في هذه الحالة

وزير السياحة يعقد لقاءات صحفية مع ممثلي كبرى وسائل الإعلام الإسبانية

يتراجع بقوة.. اعرف أسعار الذهب اليوم الخميس 19-1-2023

بيان عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن لقاء بلينكن وأوغلو في واشنطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل قلقاس بالسلق.. بمذاق لا يقاوم

كيم كارداشيان تتصدر التريند بعد شراء قلادة نادرة للأميرة ديانا.. ما القصة؟

مبالغ في سعره .. تكلفة فستان أصالة في سعودي آيدول تثير ضجة على السوشيال ميديا

محاكاة للواقع.. إزاي تحمي نفسك من الانفجار النووي.. فيديو

فيديو

«غضبان.. زعلان.. مضايق».. تعرف على رد فعل مرتضى منصور بعد مشاركة كهربا|فيديوجراف

حقيقة فرض غرامات على غير المتزوجين من مواليد التسعينيات

تسمم 44 طالبا.. ماذا فعل بائع متجول وزوجته؟

لغير حاملي بطاقات التموين.. كل ما تريد معرفته عن منظومة كارت العيش الحر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

اﻟﻤﺰﻳﺪ