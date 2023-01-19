"الشرب والصرف الصحي" تجدد اعتماد شهادة "تي إس إم" لمحطتي المعمورة والنزهة

أعلن المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أنه تم تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM لمحطتي المعمورة والنزهة للمرة الرابعة علي التوالي وبدون ملاحظات.

يأتي هذا بفضل الدعم المستمر لكل قيادات الشركة والمتابعة المستمرة وتذليل العقبات لكل نواحي الشركة ، وللحصول علي شهادة الإدارة الفنية المستدامة لابد من توافر خمس عناصر هي : الموارد البشرية – السلامة والصحة المهنية – التشغيل القياسي – الصيانة القياسية – ضبط جودة المعامل.

وتمنح هذه الشهادة من خلال الإدارة العامة للتفتيش الفنى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، وهي شهادة مدعومة من وزارة التعاون الدولي الألماني والخبراء الألمان GTZ وتعتبر بمثابة إستدامة لتطبيق الإجراءات الخاصة لجميع النواحي المتعلقة بالمحطات ، وبالتالي يتم متابعة جميع المحطات والشبكات والإحتياجات المطلوبة منها.

جدير بالذكر أن محطة النزهة تم إنشاءها عام 1995 بطاقة تصميمية 200,000

متر مكعب / يوم بغرض خدمة التوسع السكاني المتزايد خاصة بمنطقة سموحة وهي تقوم بمد المياه النقية بأحياء شرق ،

و وسط ، و حي العامرية .

أما محطة المعمورة فقد تم إنشاءها عام 1911 بطاقة تصميمية 240,000 متر مكعب بغرض خدمة المناطق الساحلية شرق مدينة الإسكندرية بدءا من المنتزة حتي أبو قير وتقوم بمد المياه النقية لحي المنتزة ثان ومحافظة البحيرة .