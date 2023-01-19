أشرف زكي عن مسرحية الشعراوي: مفيش حد مينفعش يتعمل عنه عمل فني|فيديو

تحدث الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن الجدل حلو مسرحية الشيخ الشعراوي، قائلاً:"مفيش حد مينفعش يتعمل عنه عمل فني، و كنت أتمنى أن يتأجل المشروع لحين دراسته، و أي حاجة في الدنيا لها ما لها و عليها ما عليها"

أشرف زكي: إنشاء دار المسنين للفنانين سببها تقلي إستغاثات كثيرة



وأضاف أشرف زكي أثناء أستضافته مع برنامج " يحدث في مصر" المذاع على فضائية "MBC MASR"، قائلاً:" مفيش حد إله ، و كلنا بشر ، و أحنا خطائين"، مؤكداً أن الأعمال الفنية تقدم لعرض وجهات النظر، و تناولها بأشكال مختلفة.

وأشار نقيب المهن التمثيلية إلى، أن فكرة إنشاء دار المسنين للفنانين سببها تقلي إستغاثات كثيرة على مدار الفترات الماضية ، مضيفاً انه يوجد لنقابة المهن التمثيلية عدة أحلام، منها: مستشفى و دار للمسنين للفنانين.