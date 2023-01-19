حياتك هتتغير.. كهربا يشارك نصيحة لحل كل الأزمات

شارك محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي منشوراً عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وحث كهربا متابعيه بالتمسك بصلاة قيام الليل لحل آي أزمة تواجه اياً منا، وكتب: لو عاوز تتغير آوتنجح او تقرب من ربنا عليك بقيام الليل.. حياتك ممكن تتغير بركعتين.

كشف الإعلامي سيف زاهر عن موقف كهربا النهائي من تسديد الغرامة الواقعة عليه من نادي الزمالك، وموقفه القانوني من الإيقاف مرة أخرى بعد عودته ومشاركته في لقاء الكأس.

وأكد زاهر أن كهربا تحدث في أمر إيقافه، كاشفاً عن موقفه من سداد الغرامة الموقعة عليه من الزمالك، وحسم الأمر في أنه سيسدد الغرامة بالتعاون مع الأهلي ولكن في حال أن الفيفا قرر إيقافه مرة أخرى، واستقر في قرارة نفسه عدم التوقف عن المشاركة مرة أخرى.

وأضاف زاهر أن، كهربا يرى أن مشاركته هي الأهم حتى اذا دفع كل ما يملك وهذا قرار نهائي ولا يوجد به أي تشاور.