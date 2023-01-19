رمضان السيد: "فيريرا" يتحمل مسؤولية خروج الزمالك من كأس مصر

أكد رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق أن البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك يتحمل مسؤلية خروج الفريق من بطولة كأس مصر على يد فريق بيراميدز في مباراة نصف نهائي كأس مصر.

فيريرا سبب الهزيمة

وقال رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" في رأيي أن البرتغالي فيريرا يتحمل مسؤولية خروج الزمالك من كأس مصر أمام بيراميدز تغييراته في المباراة لم تحدث الفارق على الاطلاق ".

وتابع:" فيريرا" قضى على شباب الزمالك هذا الموسم بعدما فضل الاعتماد على الصفقات الجديدة في تشكيل الفريق".