لونها أسود..وصفة فاطمة أبو حاتي لا تصلح للاستخدام الآدمي تثير السوشيال ميديا

تداول مستخدمو الفيسبوك تحذير من الشيف فاطمة ابو حاتي من نوع جبنة تسبب في أفسد وصفة الجلاش بالجبنة.

وكتبت في منشورها " حدث بالفعل

النهاردة عايزه اصور وصفه مالقيتش عندي موتزريلا……بعت بنتي ماركت كبير (بدون ذكر اسماء) جابتلي نوع بالنسبالي اول مره استخدمه المهم بدأت وفتحت الكيس لاقيت الجبنه عباره عن شرايط وقطع مش مبشوره عادي مفيش مشكله ….المشكله اني لاقيت فيها قطع لونها اصفر غامق قولت يمكن عاملين ميكس مع جبنه شيدر !!! قرأت تاني اللي عالكيس لاقيتها موتزريلا فقط تمام ….. استبعدت اللي لونهم غامق وبدأت اعمل الوصفه ودخلتها الفرن وخرجتها وهنا كانت الصاعقه ……الجبنه اتحولت للون البني وكأني كنت عامله حشوة عجوه مش جبنه.

فكرت كتير اسكت وارمي الوصفه وباقي الجبنه ويادار مادخلك شر 🤷‍♀️……بس لاقيتني متعصبه ومش طايقه اقعد بعد ماتخيلت ان اسرة هاتعمل بيتزا مثلاً تفرح بيها اولادها في ظل الأسعار الصعبه وبعد ماتحط الجبنه علي وش البيتزا تطلعلها البيتزا بني.



لبست ونزلت الماركت واتكلمت مع المسئول والمفروض انهم هايرفعوا المنتج من الماركت كله……وقولتله انا هارجع تاني في اي وقت واشوف المنتج اترفع ولا لأ والا هانزل بوست واكتب فيه اسم الماركت واسم الشركة اللي مصنعه الجبنه!!!!!!

اللي يعرفني يعرف اني مسالمه جداً والتصرف الطبيعي اللي كنت هاعمله اني ماشتريش المنتج تاني وخلاص ….بس حسيت اني مسؤله عن ناس كتير بحبهم ويحبوني من غير ماشوفهم وقررت آخد الموقف ده .

ممكن يبان انه بسيط بس هو بالنسبه لي كان حاجه غير طبيعتي ….اسفه طولت عليكم .

