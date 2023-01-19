أخبار التكنولوجيا|أفضل هاتف للشباب من ريلمي يمكنك شراؤه.. وعطل فني يضرب واتساب وفيسبوك.. وميزة في آيفون هتساعدك تنام أسرع

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
فئة 5 آلاف جنيه.. أفضل هاتف للشباب من ريلمي يمكنك شراؤه
يبحث الكثير من الشباب عن هواتف جيدة بأسعار مناسبة في ظل ارتفاع الأسعار، ويعد هاتف Realme C25Y واحدا من ضمن الهواتف التي تجمع بين إمكانات جيدة في الشاشة والكاميرا وأيضًا الأداء والبطارية إلى جانب السعر المناسب.
أفضل إعدادات يجب تفعيلها للحفاظ على أداء وعمر بطارية هاتفك
تتمثل إحدى فوائد الهواتف الذكية في توفير مساحة لبطاريات أكبر، حيث لم يكن عمر البطارية في السنوات الماضية مصدر إزعاج كما كان من قبل ، ولكن القلق بشأن نفاد الطاقة لا يزال يشكل أزمة لدى الكثير من المستخدمين.
بعد تعطل واتساب.. عطل مفاجئ يضرب موقع فيسبوك
أبلغ مستخدمو فيسبوك في عدد من البلدان، عن حدوث أعطال مفاجئة أصابت شبكة التواصل الاجتماعي، حيث يعاني المستخدمين من عدم قدرتهم على مشاركة المنشورات على الموقع.
لو نسيتها .. كيفية تغيير كلمة مرور فيسبوك Facebook
قد تكتشف أحيانا أنك ضغطت على رسالة أو رابط لم يكن يجب عليك أبدا الضغط عليها، حيث يتعرض مستخدمو فيسبوك كثيرا لهذا الأمر وغالبا ما يجدون أنفسهم لا يستطيعون الدخول إلى حساباتهم وأنهم قد فقدوا الوصول إليها بسبب اختراقهم فور الضغط على رابط يحمل محتوى ضار أو خبيث
لو بتعاني من الأرق.. ميزة في آيفون هتساعدك تنام أسرع
تحتوي هواتف آيفون على الكثير من الميزات المختلفة والتي يمكنها تحسين تجربة المستخدمين، ولكن هذه الميزات تكون غير معروفة للكثيرين؛ حيث تكون أحيانا غير شائعة أو يتم تجاهلها ، ومن ضمن هذه الميزات، ميزة أصوات الخلفية.
عطل فني يضرب واتسآب فى مصر والعالم.. توقف وبطء فى الخدمة
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى عدة منشورات مختلفة تفيد بتوقف وبطء فى خدمة تطبيق المراسلات الفورية الأشهر فى العالم «واتسآب».
التغاضي عنها يكلفك اختراق هاتفك.. إعدادات بسيطة في الآيفون يجب تفعيلها فورا
قد لا تتخيل أنه قد تضيع جميع بيانات هاتفك الآيفون في لحظات بسبب عدم الاهتمام بتفعيل الإجراءات اللازمة، التي تحافظ على سرية بياناتك وعدم الوصول إليها، وعلى الرغم من اتباع عدد من إجراءات الحماية والبسيطة إلا أنها في أغلب الأوقات لا تكون كافية.
بإمكانات فائقة .. أوبو تكشف عن 3 منتجات تعمل بتقنية إنترنت الأشياء
كشفت شركة أوبو الصينية عن 3 منتجات تعتمد تقنية إنترنت الأشياء وتساهم مثل هذه المنتجات المتطورة في مساعدة المستخدمين على تحسين تجربتهم ، حيث تشمل المنتجات سوار ذكي يقدم تجربة ذكية وصحية مع شاشة كبيرة بدقة عالية وخيارات متعددة.
مفاجأة.. اعرف سعر موبايل سامسونج الرائد S23 قبل طرحه رسميا
تقترب شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية من إطلاق سلسلة هواتفها الرائدة الفلاجشيب من سلسلة S23 الجديدة التي ستنافس آيفون باستحقاق، وبسبب ذلك تكشف التقارير يوما بعد يوم عن مواصفات السلسلة الأسطورة.
بكاميرا 50 ميجابكسل.. موبايل جديد من أوبو بسعر بسيط
أطلقت شركة أوبو Oppo الصينية الرائدة هاتف Oppo A78 5G في 16 يناير في الهند التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، ولحسن الحظ بدءًا من اليوم (18 يناير) ، سيتم طرح هاتف A78 5G للبيع من خلال موقع OPPO India الإلكتروني و أمازون.