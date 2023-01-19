أخبار التكنولوجيا|أفضل هاتف للشباب من ريلمي يمكنك شراؤه.. وعطل فني يضرب واتساب وفيسبوك.. وميزة في آيفون هتساعدك تنام أسرع

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يبحث الكثير من الشباب عن هواتف جيدة بأسعار مناسبة في ظل ارتفاع الأسعار، ويعد هاتف Realme C25Y واحدا من ضمن الهواتف التي تجمع بين إمكانات جيدة في الشاشة والكاميرا وأيضًا الأداء والبطارية إلى جانب السعر المناسب.



تتمثل إحدى فوائد الهواتف الذكية في توفير مساحة لبطاريات أكبر، حيث لم يكن عمر البطارية في السنوات الماضية مصدر إزعاج كما كان من قبل ، ولكن القلق بشأن نفاد الطاقة لا يزال يشكل أزمة لدى الكثير من المستخدمين.

أبلغ مستخدمو فيسبوك في عدد من البلدان، عن حدوث أعطال مفاجئة أصابت شبكة التواصل الاجتماعي، حيث يعاني المستخدمين من عدم قدرتهم على مشاركة المنشورات على الموقع.



قد تكتشف أحيانا أنك ضغطت على رسالة أو رابط لم يكن يجب عليك أبدا الضغط عليها، حيث يتعرض مستخدمو فيسبوك كثيرا لهذا الأمر وغالبا ما يجدون أنفسهم لا يستطيعون الدخول إلى حساباتهم وأنهم قد فقدوا الوصول إليها بسبب اختراقهم فور الضغط على رابط يحمل محتوى ضار أو خبيث



تحتوي هواتف آيفون على الكثير من الميزات المختلفة والتي يمكنها تحسين تجربة المستخدمين، ولكن هذه الميزات تكون غير معروفة للكثيرين؛ حيث تكون أحيانا غير شائعة أو يتم تجاهلها ، ومن ضمن هذه الميزات، ميزة أصوات الخلفية.

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى عدة منشورات مختلفة تفيد بتوقف وبطء فى خدمة تطبيق المراسلات الفورية الأشهر فى العالم «واتسآب».



قد لا تتخيل أنه قد تضيع جميع بيانات هاتفك الآيفون في لحظات بسبب عدم الاهتمام بتفعيل الإجراءات اللازمة، التي تحافظ على سرية بياناتك وعدم الوصول إليها، وعلى الرغم من اتباع عدد من إجراءات الحماية والبسيطة إلا أنها في أغلب الأوقات لا تكون كافية.



كشفت شركة أوبو الصينية عن 3 منتجات تعتمد تقنية إنترنت الأشياء وتساهم مثل هذه المنتجات المتطورة في مساعدة المستخدمين على تحسين تجربتهم ، حيث تشمل المنتجات سوار ذكي يقدم تجربة ذكية وصحية مع شاشة كبيرة بدقة عالية وخيارات متعددة.



تقترب شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية من إطلاق سلسلة هواتفها الرائدة الفلاجشيب من سلسلة S23 الجديدة التي ستنافس آيفون باستحقاق، وبسبب ذلك تكشف التقارير يوما بعد يوم عن مواصفات السلسلة الأسطورة.



أطلقت شركة أوبو Oppo الصينية الرائدة هاتف Oppo A78 5G في 16 يناير في الهند التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، ولحسن الحظ بدءًا من اليوم (18 يناير) ، سيتم طرح هاتف A78 5G للبيع من خلال موقع OPPO India الإلكتروني و أمازون.