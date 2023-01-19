الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة بعد بيانات ضعيفة ومخاوف حيال الفائدة ‏

أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية منخفضة بعدما أثارت بيانات ‏اقتصادية ضعيفة وتصريحات مؤيدة لرفع الفائدة من مسؤولين بمجلس الاحتياطي ‏الفدرالي المخاوف من أن يواصل البنك تشديد السياسة النقدية، ربما بالقدر الذي ‏يؤدي لإحداث ركود.‏



وقبل فتح السوق أظهرت بيانات اقتصادية أميركية تراجع مبيعات التجزئة وأسعار ‏المنتجين بنسبة أكبر من المتوقع في ديسمبر. كما هبط إنتاج المصانع ‏الأميركية أكثر من المتوقع في ديسمبر وكان إنتاج الشهر السابق ‏أضعف من المعتقد سابقا.‏



ووفقا لبيانات أولية، تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 62.12 نقطة، ‏أي ‏‎1.56%‎، ليغلق عند 3928.85 نقطة بينما خسر ناسداك المجمع 138.17 ‏نقطة، أي ‏‎1.25%‎، مسجلاً 10956.95 نقطة.‏



وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 615.67 نقطة تعادل ‏‎1.81%‎‏ ليغلق عند ‏‏33296.63 نقطة.‏