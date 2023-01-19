عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الحياة قصيرة.. ياسمين كساب توجّه رساله قوية لـ جمهورها عبر إنستجرام

ياسمين كساب
ياسمين كساب

شاركت الفنانة ياسمين كساب متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت ياسمين في الصورة بإطلالة متميزة، مرتدية فستانًا أسود قصيرًا، ومعتمدة علي الميكاب الهادئ.

 

وعلقت ياسمين علي الصورة:"إياك والإعتقاد بأنك لست كافياً !!،لأن الناس سيعاملونك بالقدر الذي ترى به نفسك ...
فملامحك التي لا تعجبك ، هناك من ينتظر صورة لك ليتأملها ..".


وأكملت"وزنك الذي تكرهه، هناك من يحارب ليصل إليه ...
شكلك ، هو الجمال المثالي بالنسبة لأحدهم ...
لا تكره أي شيء فيك ، أي شيء مهما كان ..."
وأضافت"أحبب نفسك كما هي ...
كن حنوناً عليها، ولا تزد من صعوبة الحياة بقسوتك علىٰ ذاتك....
أخطأت ، لا بأس فقد تعلمت ....
خسرت، إذاً ستُعوّض ...
فقدت شيئاً، جميعنا نفقد أشياء ، لكن فالمقابل هناك مكاسب آخرى …
توقف عن تضييق عيشك بالحسرة والندامة ...".


وأشارت إلي أن "الحياة قصيرة مثل لحظة ، لا تستحق أن تقضيها منطوياً على حزنك...
تعرف على أشخاص جدد ، تواصل مع الآخرين ، تبادل الأفكار معهم .."

ونصحت جمهورها أن "يحب !!!
وبكل قوة تمسك بمن تحب، لكن لا تهدر كرامتك ..
احرص على أصلك ، فكرك ، شخصيتك ، طبيعتك ، أسلوبك، ضميرك وتدينك ولا تنقاد وراء أفكار الآخرين حتى لا تفقد هويتك ...تمسك بتفردك 😊"

 

الفنانة ياسمين كساب اخبار الفن اخبار الفنانين اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل عن 1200 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد مؤتمر رئيس الوزراء وعيار 21 مفاجأة

أنا غلطت في موضوع كهربا | خالد الغندور يعتذر لـ الأهلي

انهيار الأخضر.. الدولار يتراجع لأدنى مستوى منذ 9 أشهر

ما تشتروهاش.. فاطمة أبو حاتي تحذر من نوع جبنة شهير يباع بالأسواق

منعه من أي نشاط متعلق بكرة القدم.. محامٍ بالفيفا يصدم كهربا| تفاصيل

كهربا يخلف جميع التوقعات: سأدفع الغرامة بالتعاون مع الأهلي في هذه الحالة

بعد الاعتذار للأهلي| خالد الغندور يوجه رسالة خاصة لجمهور الزمالك

كأس العالم للأندية .. محامي كهربا يفجّر مفاجأة تخص اللاعب على الهواء

ترشيحاتنا

اشتراك تويتر بـ 84 دولارًا.. تغييرات جديدة تصل خدمة Twitter Blue

بعد تحديد 26 يناير.. 10 معلومات هامة عن حقوق الموظفين في الإجازات

6 جنيهات للطماطم .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 19 يناير 2023

ضربة موجعة| تعرف على غيابات الأهلي أمام الزمالك

الإدارة الأمريكية تعطي الضوء الأخضر إلى أوكرانيا لضرب القرم.. تفاصيل

رئيس الوزراء: الخميس 26 يناير إجازة رسمية بمناسبة عيدي الشرطة وثورة يناير| أبرز عناوين صباح البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التفاصيل الكاملة لمسلسل معاوية بن أبي سفيان.. من سيكون البطل؟

في عيد ميلادها.. تعرف على سر أناقة إطلالات أنغام

لا تتجاهله .. ألم الجانب الأيمن مؤشر كارثي لهذا النوع من السرطان

مصممة أزياء روسية تكشف عن طريقة ارتداء كوتشي مع فستان 2023

فيديو

براءة الطبيب المعالج وتكريم الراحل..ماذا حدث بعد مرور عام على رحيل وائل الإبراشي

«غضبان.. زعلان.. مضايق».. تعرف على رد فعل مرتضى منصور بعد مشاركة كهربا|فيديوجراف

حقيقة فرض غرامات على غير المتزوجين من مواليد التسعينيات

تسمم 44 طالبا.. ماذا فعل بائع متجول وزوجته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

اﻟﻤﺰﻳﺪ