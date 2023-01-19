الحياة قصيرة.. ياسمين كساب توجّه رساله قوية لـ جمهورها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة ياسمين كساب متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت ياسمين في الصورة بإطلالة متميزة، مرتدية فستانًا أسود قصيرًا، ومعتمدة علي الميكاب الهادئ.

وعلقت ياسمين علي الصورة:"إياك والإعتقاد بأنك لست كافياً !!،لأن الناس سيعاملونك بالقدر الذي ترى به نفسك ...

فملامحك التي لا تعجبك ، هناك من ينتظر صورة لك ليتأملها ..".



وأكملت"وزنك الذي تكرهه، هناك من يحارب ليصل إليه ...

شكلك ، هو الجمال المثالي بالنسبة لأحدهم ...

لا تكره أي شيء فيك ، أي شيء مهما كان ..."

وأضافت"أحبب نفسك كما هي ...

كن حنوناً عليها، ولا تزد من صعوبة الحياة بقسوتك علىٰ ذاتك....

أخطأت ، لا بأس فقد تعلمت ....

خسرت، إذاً ستُعوّض ...

فقدت شيئاً، جميعنا نفقد أشياء ، لكن فالمقابل هناك مكاسب آخرى …

توقف عن تضييق عيشك بالحسرة والندامة ...".



وأشارت إلي أن "الحياة قصيرة مثل لحظة ، لا تستحق أن تقضيها منطوياً على حزنك...

تعرف على أشخاص جدد ، تواصل مع الآخرين ، تبادل الأفكار معهم .."

ونصحت جمهورها أن "يحب !!!

وبكل قوة تمسك بمن تحب، لكن لا تهدر كرامتك ..

احرص على أصلك ، فكرك ، شخصيتك ، طبيعتك ، أسلوبك، ضميرك وتدينك ولا تنقاد وراء أفكار الآخرين حتى لا تفقد هويتك ...تمسك بتفردك 😊"