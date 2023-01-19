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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طائرة روسية تهبط اضطرارايا في أوزبكستان.. والسبب راكب مشاغب

طائرة روسية تهبط
طائرة روسية تهبط اضطرارايا في أوزبكستان

أعلن المتحدث باسم شركة مطارات جمهورية أوزبكستان، أن طائرة تابعة لشركة «أيروفلوت» الروسية هبطت اضطراريا بمدينة جرجانية الأوزبكية مساء أمس الأربعاء بسبب مشاغب مخمور.، حسبما أفادت تقارير إعلامية عالمية.

وأشارت الشركة إلى أن المشاغب كان على متن الرحلة المتجهة من العاصمة موسكو إلى مدينة غوا، وطلب طاقم الطائرة إثر ذلك الهبوط اضطراريا لرحلة "AFL-236" في مطار بديل في جرجانية.

وذكر المتحدث أن الهبوط حدث في الساعة 20.29 (18.29 بتوقيت موسكو) وبشكل طبيعي.

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وصعدت عناصر الشرطة إلى الطائرة وسحبت الروسي المشاغب إلى حرم المطار.

وتابعت الطائرة التي تحمل على متنها 355 راكبا، الطيران إلى وجهتها.

وفي حادث مشابه عام 2019، اقدم ركاب  طارة على الإمساك بأحد المسافرينوهو في حالة سكر، حيث قاموا بلفه بشريط لاصق عندما حاول فتح باب الطائرة المزدحمة وهي تحلق 33 ألف قدم خلال تحليق الطائر إلى تايلاند.

وتمكن أفراد طاقم الطائرة والسائحون من باحتجاز مسافر روسي مثير للشغب في ممر جانبي بالطائرة ، قبل أن تهبط الطائرة من اضطراريًا في أوزبكستان ، ليتم تسليم المسافر المشاغب إلى الشرطة.

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