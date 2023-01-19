الإدارة الأمريكية تعطي الضوء الأخضر إلى أوكرانيا لضرب القرم.. تفاصيل

قالت مصادر صحفية، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تبدي مرونة للسماح بأوكرانيا بقصف شبه جزيرة القرم، وفقا لـ “نيويورك تايمز”.

وبعد إعطائها الضوء الأخضر، ستقدم إدارة جو بايدن أسلحة لأوكرانيا قادرة على ضرب أهداف حيوية روسية في القرم.

ووفقا لـ “نيويورك تايمز”، فإن إدارة الرئيس الأمريكي تعتقد الآن أن استهداف القرم سيسهل الضغط على روسيا لتفاوض مرن.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة أنباء "يوكرينفورم" عن بيان لهيئة الأركان المسلحة الأوكرانية، بشن 13 غارة على مناطق تركيز القوات الروسية على أراضيها.

وذلك بالإضافة إلى ثلاث ضربات على مواقع أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات في الأراضي المحتلة من القوات الروسية.

وأفادت وكالة الأنباء الأوكرانية بأن الروس شنوا 22 غارة جوية ونفذوا أكثر من 50 هجومًا بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة.