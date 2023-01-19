احمي نفسك وأولادك.. طريقة سحرية لتجنب سرقة الموبايل

تعتبر الهواتف في الوقت الحالي من أثمن الأشياء التي يمتلكها صاحبها حيث قد يصل سعرها إلى 2000 دولار أمريكي، وبجانب قيمتها المادية فهي مهمة جدا لتسجيل الكثير من البيانات عليها سواء البيانات العملية أو الشخصية.

وبسبب ذلك يجب التأكد دائما من أنه محميا ولا يوجد به أي شئ قد يضر بمالكه، وهناك بعض الإعدادات على الهاتف التي يمكنها تعزيز سلامتك وخصوصيتك بشكل كبير، لذا تأكد من تشغيلها.

انتباه Face ID

إذا كان لديك هاتف من طراز «iPhone» حديث، فمن شبه المؤكد أنه يحتوي على «Face ID»، يستخدم هذا الليزر لفحص وجهك والتحقق من هويتك والسماح بالوصول إلى جهاز «iPhone» الخاص بك.

وقالت شركة آبل سابقًا إن لديها فرصة واحدة من مليون للفشل، ولكن عليك التأكد من تشغيل إعداد المفتاح، وذلك من خلال الانتقال إلى الإعدادات، معرف الوجه ورمز المرور، ثم قم بالتمرير لأسفل.

وتأكد الآن من تبديل Require Attention for Face ID إلى الوضع الأخضر «on»، وهذا يعني أن جهاز iPhone الخاص بك سيتأكد من أنك مستيقظ وتنظر إلى الشاشة قبل فتح القفل، حيث إنه مصمم بحيث لا يتمكن أي شخص من رفع جهاز iPhone الخاص بك إلى وجهك، ربما أثناء الإيماء به، لإلغاء قفله، كما توفر كاميرا TrueDepth مستوى إضافيًا من الأمان من خلال التحقق من أنك تنظر إلى iPhone قبل المصادقة.

وقد لا يعمل اكتشاف الانتباه مع بعض النظارات الشمسية، سيتطلب جهاز Face ID الانتباه دائمًا عندما ترتدي قناعًا لذلك سيصعب على اللصوص فتحه في الحال.

تفعيل طوارئ SOS

توجد طريقتان لتنشيط ميزات الطوارئ «SOS»، إما أن تضغط على الزر الجانبي أو العلوي خمس مرات لسحب شريط تمرير طوارئ «SOS»، وبدلاً من ذلك، على «iPhone 8» أو الأحدث منه، اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي وزر الصوت حتى يظهر شريط التمرير، ثم اسحب شريط تمرير الطوارئ لبدء المكالمة.

ويعد إعداد جهات اتصال الطوارئ على جهاز «آيفون» الخاص بك من الأمور المهمة، حيث يحتوي جهاز «iPhone» على ميزة طوارئ «SOS» التي تتيح لك الاتصال بخدمات الطوارئ بسرعة، ولكن يمكنك أيضًا إضافة جهات اتصال الطوارئ. فبمجرد انتهاء مكالمة الطوارئ، سيقوم «iPhone» بعد ذلك بتنبيه جهات اتصال الطوارئ هذه برسالة نصية.

تفعيل Find My Phone

يحتوي جهاز iPhone الخاص بك على سر خفي يسمح بالعثور عليه حتى إذا كان مغلقًا، ويُسهل تطبيق Find My Phone، الافتراضي على جهازك، تتبع الجهاز على الخريطة، والذي يعمل هذا حتى إذا كان الجهاز مغلقًا، وذلك لأن Apple قامت ببناء تقنية Ultra Wideband في بعض طرز iPhone الحديثة، لذا فإن أجهزة iPhones أو Apple الأخرى التي كانت قريبة من الهاتف ستقوم بـ «اختبار الاتصال» على شبكة Find My من Apple.

وكل ما تحتاجه هو أن يكون شخص ما لديه جهاز Apple قد تحرك بالقرب من iPhone، وسيظهر على الخريطة، حتى إذا كان مغلقًا، ومع ذلك، لن يكون جهاز آيفون الخاص بك قابلاً للتتبع إلا من خلال هذه الطريقة.

وكل ما عليك هو الضغط على Find My iPhone وقم بتشغيل Find My iPhone.