التنمية المحلية: الهدف من حركة التنقلات الجديدة للقيادات تحسين جودة خدمات الإدارة|فيديو

أكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث بسم الوزارة، أن حركة المحليات التي صدرت، من أكبر الحركات التي تمت، حيث تم تصعيد 67 مسئولا في 25 محافظة مصرية، و 125 قيادة، من بينهم ترقيات لـ67 قيادة.

التنمية المحلية: الهدف من الحركة الجديدة، هو التحسين من جودة خدمات الإدارة المحلية

وأضاف خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، أنه تم تصعيد 4 رؤساء مراكز، لكي يصبحوا سكرتيري عموم مساعدين، مؤكداً أنه تم فوز 58 قيادة جديدة، من ضمن 2800 متقدم ، مضيفاً أن وزير التنمية قال للقيادات الجديدة: "انزلوا الشارع وحسنوا التعامل مع الناس، وحلوا مشاكل المواطنين".



وأشار مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث بإسم الوزارة إلى أن الهدف من الحركة الجديدة، هو التحسين من جودة خدمات الإدارة المحلية، و تحقيق التنمية المحلية على مستوى المحافظات المصرية، و ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي على تطوير عمل الإدارة المحلية.