أكدت صحيفة الخليج البحرينية أن القمة التشاورية التي شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وقادة الإمارات والأردن وسلطنة عمان وقطر واستضافتها أبوظبي لها أهمية خاصة، مشيرة إلى أن التحديات التي يواجهها العرب تتطلب أن يلتقي القادة على أي مستوى ويتبادلوا الآراء إزاء ما تواجهه الدول العربية وهو ما يستدعي التشاور والتنسيق الدائم بين الدول العربية.
وأوضحت الصحيفة أن دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن تتحمل مسؤولية خاصة تجاه الأوضاع العربية وتجاه العمل العربي المشترك في مختلف المجالات، حيث إن هناك التهديد الإيراني لأمن واستقرار الدول العربية، والأوضاع الداخلية المنهارة في عدة دول عربية، والتي تؤثر على الوضع العربي العام.
ونوهت الصحيفة بالتحديات الكبرى المرتبطة بالتحولات في ميزان القوى العالمية وتغير مواقفها من التحالفات وقضايا الأمن في المنطقة، وهناك الحكومة الإسرائيلية الجديدة الشديدة التطرف التي تهدد بمواقفها وتصرفاتها العدوانية الشعب الفلسطيني كله، وهو التطور الذي استدعى عقد قمة سبقت قمة أبوظبي بيوم في القاهرة ضمت قادة مصر وفلسطين والأردن.. وهكذا.
ولفتت إلى أن القمة عقدت تحت عنوان "الازدهار والاستقرار في المنطقة"، وبحكم طبيعتها التشاورية عقدت من دون جدول أعمال محدد، وشهدت نقاشات مفتوحة حول مختلف القضايا ومن دون قرارات محددة.
وأكدت الصحيفة في الختام أنه في ظل هذه الأوضاع، الدول العربية أحوج ما تكون إلى التكاتف والتعاون في التعامل معها، وللتخفيف من وطأتها.. مشددة على ضرورة التكاتف والتعاون العربي للتنمية والتقدم في كل دولة عربية على حدة، وعلى المستوى العربي العام.
الخليج البحرينية: القمة التشاورية خطوة نحو تعزيز التكامل العربي واستقرار المنطقة
أكدت صحيفة الخليج البحرينية أن القمة التشاورية التي شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وقادة الإمارات والأردن وسلطنة عمان وقطر واستضافتها أبوظبي لها أهمية خاصة، مشيرة إلى أن التحديات التي يواجهها العرب تتطلب أن يلتقي القادة على أي مستوى ويتبادلوا الآراء إزاء ما تواجهه الدول العربية وهو ما يستدعي التشاور والتنسيق الدائم بين الدول العربية.