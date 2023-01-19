الخليج البحرينية: القمة التشاورية خطوة نحو تعزيز التكامل العربي واستقرار المنطقة

أكدت صحيفة الخليج البحرينية أن القمة‭ ‬التشاورية‭ ‬التي‭ ‬شارك‭ ‬فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي ‭ ‬العاهل البحريني ‬الملك حمد بن عيسى آل خليفة،‭ ‬وقادة‭ ‬الإمارات‭ ‬‬والأردن‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬وقطر‭ ‬واستضافتها‭ ‬أبوظبي‭ ‬لها‭ ‬أهمية‭ ‬خاصة، مشيرة إلى أن‭ ‬‬التحديات التي يواجهها العرب تتطلب‭ ‬أن‭ ‬يلتقي ‬القادة‭ ‬‬على‭ ‬أي‭ ‬مستوى‭ ‬ويتبادلوا‭ ‬الآراء‭ ‬إزاء‭ ‬ما‭ ‬تواجهه‭ ‬الدول‭ ‬العربية ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يستدعي‭ ‬التشاور‭ ‬والتنسيق‭ ‬الدائم‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

وأوضحت الصحيفة أن دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬ومصر‭ ‬والأردن‭ ‬تتحمل‭ ‬مسؤولية‭ ‬خاصة‭ ‬تجاه‭ ‬الأوضاع‭ ‬العربية‭ ‬وتجاه‭ ‬العمل‭ ‬العربي‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات، حيث إن هناك‭ ‬التهديد‭ ‬الإيراني‭ ‬لأمن‭ ‬واستقرار‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬و‬الأوضاع‭ ‬الداخلية‭ ‬المنهارة‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬دول‭ ‬عربية،‭ ‬والتي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬العربي‭ ‬العام.

ونوهت الصحيفة بالتحديات الكبرى ‬المرتبطة‭ ‬بالتحولات‭ ‬في‭ ‬ميزان‭ ‬القوى‭ ‬العالمية‭ ‬وتغير‭ ‬مواقفها‭ ‬من‭ ‬التحالفات‭ ‬وقضايا‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وهناك‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الجديدة‭ ‬الشديدة‭ ‬التطرف‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬بمواقفها‭ ‬وتصرفاتها‭ ‬العدوانية‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬كله،‭ ‬وهو‭ ‬التطور‭ ‬الذي‭ ‬استدعى‭ ‬عقد‭ ‬قمة‭ ‬سبقت‭ ‬قمة‭ ‬أبوظبي‭ ‬بيوم‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬ضمت‭ ‬قادة‭ ‬مصر‭ ‬وفلسطين‭ ‬والأردن‭.. ‬وهكذا‭.‬

ولفتت إلى أن القمة ‭‬عقدت‭ ‬تحت‭ ‬عنوان "‬‮‬الازدهار‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮"‬، وبحكم‭ ‬طبيعتها‭ ‬التشاورية‭ ‬عقدت‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬محدد،‭ ‬وشهدت‭ ‬‬نقاشات‭ ‬مفتوحة‭ ‬حول‭ ‬مختلف‭ ‬القضايا‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬قرارات‭ ‬محددة‭.

وأكدت الصحيفة في الختام أنه في‭ ‬ظل‭ ‬هذه‭ ‬الأوضاع،‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬أحوج‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬إلى‭ ‬التكاتف‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬معها،‭ ‬وللتخفيف‭ ‬من‭ ‬وطأتها‭.‬. مشددة على ضرورة ‭‬التكاتف‭ ‬والتعاون‭ ‬العربي‭ ‬للتنمية‭ ‬والتقدم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬على‭ ‬حدة،‭ ‬وعلى‭ ‬المستوى‭ ‬العربي‭ ‬العام‭. ‬

