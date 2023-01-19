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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

موقف طريف من طفل يقتحم مجلس علي جمعة| بابا قالي أسلم عليك.. شاهد

موقف طريف بين الدكتور
موقف طريف بين الدكتور على جمعة وطفل اقتحم مجلسه

حدث موقف طريف بين الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، بينه وبين طفل اقتحم بطرافة مجلس العلم الذي يعقده فى مسجد “فاضل” بمدينة 6 أكتوبر. 

فيما داعب الدكتور علي جمعة الطفل الذي أسر على مصافحه العالم الجليل والتصوير امام الكاميرا، قائلاً له :"بتعمل باي باي كدا لمين؟، ليرد الطفل أنه قام ليسلم على والده ليرد عليه المفتي السابق قائلا: ما أبوك معاك طول النهار في البيت". 

وقال الطفل طه: بابا قالي أسلم عليك، ليرد العالم الجليل عليا انا مش عليه هو، فقال " طه": أنا بعمله باي عشان أستأذنه، وهو اللي قالي أجي أسلم عليك، وقالي هتعرف تعدي ولا لأ، وهم كلهم وسعولي، يعني كلهم لطاف، ليرد عليه عضو كبار العلماء قائلا: أمال قاعدين يضحكوا عليك ليه كلهم، يعني إنت دلوقتي ضحكت عليك خلقه، طب أقف هنا شوية عشان تظهر في الكاميرا، واعمل لأبوك باي باي، أنت اتصورت خلاص، وفي الحقيقة أنت أدخلت علينا السعادة.

وأضاف الطفل طه: بابا بيقولي تعالا، ليرد عليه علي جمعة، الحقيقة كان يجب إننا نجيب بابا هنا، لكن اسمك إيه بقى النهارده؟، ليجيب طه: طه أحمد حسن، طب واسمك إيه امبارح وبكرة؟، ليجيب الطفل: اسمي طه كل يوم، وأصلا فيه سورة اسمها سورة طه، ليرد عليه العالم الجليل ابوك بيقولك تعالى هو اتبسط هنا .

تقدم لي عريس ممتاز خلقًا ودينًا لم يعجبني فهل رفضه يكون تبطر ؟

أجاب الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال ورد اليه خلال أحد المجالس الدينية، مضمون السؤال:" تقدم لي عريس ممتاز خلقًا ودينًا لكن شكله لا يعجبني فهل يجوز أن أرفضه لهذا السبب أم أن هذا عدم قبول لنعمة الله؟.


رد الدكتور على جمعة، قائلًا: إنه من الجائز أن ترفضه مادامت نفسها لا تقبله، لكن هذا ضد الحكمة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، "وهذا ما يحدث يمشي من هنا ولا يأتيها عريس مرة أخرى".


وأشار الى أن عدم زواج البنت يسبب أضرارًا مختلفة نفسية واجتماعية وغيرها، أما لو تزوجته لدينه وخلقه فالله سبحانه وتعالى ينزل المحبة بينهما، وروى جمعة أن امرأة ذات جمال تزوجت بضرير دميم فقالوا لها لماذا تزوجتيه؟ ..فقالت قرب الوساد وطول السواد، فكان بجوارها طوال النهار والليل فحدثت بينهما الألفة.

علي جمعة موقف طريف بين على جمعة وطفل موقف بين الدكتور على جمعة وطفل اقتحم مجلسه الدكتور علي جمعة

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