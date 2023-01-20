تشكيل عصابي يواجه السجن والغرامة بتهمة استغلال الأطفال في التسول بمدينة نصر..تفاصيل

تمكن رجال الأمن من ضبط مجرمين كونا عصابة تخصصت فى استغلال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة بمدينة نصر.

وأكدت التحريات قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة القاهرة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى استغلال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات ، تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة استغلال الأطفال في التسول

نصت المادة (291) من قانون العقوبات علي أنه يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سامه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة فى الخارج.