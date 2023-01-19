وزير دفاع جديد لألمانيا.. هل سيؤثر على سياسة برلين مع الحرب الأوكرانية؟

قال حسين خضر نائب رئيس حزب الأمانة الفيدرالي؛ إن وزير الدفاع الألماني شتاينمير هو رجل المرحلة و هو التغيير المناسب للظروف الذي يمر بها العالم.

أضاف حسين خضر خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية؛ أن هذه الفترة تشهد تهديدات أمنية وحروب في دول أوروبية وذلك بعد عقود من السلام وهذه الحروب تأثرنا بها وبهذه الصراعات بها بشكل او بآخر والعالم كله أيضا .

وتابع أن وزيرة الدفاع الالمانية السابقة أتسم ادائها بأنه جيد لكنه بطيء لأن طبيعية عقليتها أفضل في سبل المفاوضات الدبلوماسية والسلام وليست الاجراءات الحاسمة والسريعه؛ مضيفا أن من أجل الحفاظ على السلام لابد من توفر اجراءات وقوة عسكرية قادره على حماية المفاوضات والاتفاقيات مع الدول المجاورة .

واوضح أن وزير الدفاع الحالي لألمانيا لديه خبرة كبيرة منذ ان كان وزير للداخلية في إحدى الولايات الجنوبية بألمانيا ولديه خبره طويلة في التعامل الأمني والتعامل مع الجنود والضباط وإدارة المجموعات؛ بالإضافة إلى أن ألمانيا متضامنة بشكل كبير مع اوكرانيا ضد الحرب الروسية الغير مبررة وتولي وزير الدفاع الجديد لن يغير من السياسية العامه للدوله.