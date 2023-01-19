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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النواب يوافق على اقتراح منح عضويات مجانية بمراكز الشباب والأندية للمتفوقين

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال جلساته الأسبوع الجاري، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بشأن عمل عضويات مجانية بالأندية ومراكز الشباب لطلاب المدارس والجامعات المتفوقين دراسيا، وذلك في ضوء تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوي عن الاقتراح وما تضمنه من توصيات، على أن يتم إحالة التقرير إلى الحكومة للتنفيذ.

 

ووفقا لتقرير لجنة الاقتراحات والشكاوي عن اقتراح عمل عضويات مجانية بالأندية ومراكز الشباب لطلاب المدارس والجامعات المتفوقين دراسيا، قال النائب محمد رضا البنا، مقدم الاقتراح، إن الهدف من الاقتراح هو تكريم ودعم الطلاب المتفوقين دراسيا في المدارس والجامعات، بعمل عضويات مجانية لهم في الأندية ومراكز الشباب، وذلك من شأنه تحفيز وتشجيع الطلاب على التفوق وإحساسهم بالتقدير اللازم من قبل الدولة، وتشجيع ممارسة الرياضة.

 

وأضاف البنا، أن الشباب يحظى بدعم واهتمام كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحرص على دعم وتمكين الشباب، وهذا الاقتراح يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بتوفير الدعم والرعاية اللازمة لطلابنا، ومنح عضوية مجانية للمتفوقين في مراكز الشباب والأندية ستكون خطوة إيجابية ستشجع الطلاب والنشء على التفوق والتميز في كل المراحل التعليمية.

 

وأشار التقرير، إلى أن ممثل وزارة الشباب والرياضة توافق مع المقترح، وقال إن لائحة مراكز الشباب الحالية لا تسمح بالعضويات المجانية حتى ذوي الاحتياجات الخاصة تكون بتخفيض، ومراكز الشباب تسمح بتواجد الطلاب وممارسة الأنشطة الرياضية، مستطردا: "حاليا بصدد تعديل لائحة مراكز الشباب وسيؤخذ هذا الاقتراح في الاعتبار بأن تكون هناك عضويات للمتفوقين دراسيا".

 

وقال الدكتور محمد حسانين، ممثل وزارة التعليم العالي، إن المتميز لابد أن يتم رعايته وتخصيص منحة رياضية له أيضاً وليس فقط عضوية مراكز الشباب، ويتم تشجيعهم، مشيدا بالاقتراح ودعا إلى سرعة تنفيذه.

 

من جانبه، أشار النائب محمد رضا البنا مقدم الاقتراح برغبة، إلى ضرورة الاهتمام أيضاً بالطلاب المتفوقين رياضيا والذين يحققون إنجازات وبطولات ومنحهم عضويات وتقديم الدعم اللازم لهم.

 

كما طالب "البنا" بتفعيل المادة 7 من لائحة النظام الاساسي لمراكز الشباب، بقبول العضوية العاملة لشهداء أو ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ولذوي الإعاقة والأقزام مع تطبيق الإعفاءات الواردة بالمادة 7 من اللائحة . 

 

وأشار التقرير إلى أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وافقت على الاقتراح برغبة وتوصي وزارة الشباب والرياضة بتعديل لائحة مراكز الشباب لإدراج عضوية المتفوقين دراسيا، على أن يتم وضع معايير واضحة لذلك . 

مجلس النواب محمد رضا البنا لجنة حقوق الانسان

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