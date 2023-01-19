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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 4 عراقين في إطلاق نار بتركيا

تركيا والعراق
تركيا والعراق


أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الخميس، مقتل 4 مواطنين عراقين إثر إطلاق النار على سيارتهم في تركيا، مؤكدة أنها تتابع الأمر مع أنقرة.


وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف إن "سفارة العراق في أنقرة، وبالتنسيق مع القنصلية العامة في غازي عنتاب، تتابع حادث إطلاق نار على سيارة تقل مواطنين عراقيين، على طريق نصيبين-ماردين"، حسب وكالة الأنباء العراقية.


وأفاد بأن "الحادث أدى إلى وفاة أربعة مواطنين وإصابة شخص آخر"، مؤكدا "متابعة الحادث مع الجان التركي وعبر السلطات المعنية، للوقوف على دوافع وتفاصيل هذا الحادث".  

 

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