محافظ أسوان يشيد بالجهود المبذولة للإدارة العامة لشئون البيئة

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجهود الإدارة العامة لشئون البيئة بقيادة المهندسة أسماء محمود وجميع العاملين فيها ، مؤكداً على أهمية مواصلة وإستمرار الجهود المبذولة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لدعم مجالات حماية البيئة والحد من التلوث بمختلف أشكاله وذلك تنفيذاً للتوجيهات المتواصلة للرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تعزيز الأنشطة والممارسات السليمة للحفاظ على البيئة وحمايتها وخلق بيئة نظيفة وأمنة تساهم فى الإرتقاء بالصحة العامة لجميع الأهالى والمواطنين .

ومن جانبها أكدت المهندسة أسماء محمود بأنه خلال الـ 6 أشهر الماضية نجحت الإدارة العامة لشئون البيئة فى تنظيم حملات ولجان تفتيشية متخصصة للمرور الميدانى وتنفيذ أعمال التفتيش البيئى والتأكد من الإلتزام بتطبيق الإشتراطات البيئية المطلوبة داخل 1100 منشأة متنوعة شملت المخابز والمطاعم والمنشآت الصناعية والطبية والفنادق والبواخر والعائمات السياحية ، فضلاً عن قاعات الأفراح وغيرها من المشروعات البيئية .

جهود بيئية

جهود إدارة البيئة بأسوان

وأشارت أسماء محمود بأنه تم الإنتهاء من دراسة عدد 319 من مشاريع تقييم الأثر البيئى وجارى بحث وإستيفاء البيانات والموافقات اللازمة لعدد 57 مشروع أخرين ، كما أوضحت المهندسة أسماء محمود بأنه تم القيام بالتعامل والرد على مختلف الشكاوى الواردة من جميع الجهات وذلك من خلال المعاينة الميدانية للشكوى على أرض الواقع ، بجانب البحث والمتابعة لإزالة أسباب الشكوى بإجمالى 70 شكوى بيئية متنوعة .

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نسب ومعدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية بجميع القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة"، وذلك من خلال الجولات التفقدية لوحدة حياة كريمة لضمان الانتهاء منها فى مواعيدها المحددة وتشغيلها لتقديم الخدمات وتلبية مطالب واحتياجات الأهالى والمواطنين بالشكل المطلوب.

حياة كريمة

جهود إدارة البيئة بأسوان

وأكد المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة بأن المشروعات الجارية بقرية الطوناب بمركز إدفو، تخدم 13.6 ألف نسمةٍ، موزعين على 4 قرى فرعية وتابع، موضحاً أن المشروعات تضم مشروع تدعيم وإحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه بمتوسط نسب تنفيذ بلغت 100%، بالإضافة إلى مشروع إنشاء المجمع الخدمى بنسبة 92%.

وأشار المهندس ناجح مصطفى أن المشروعات تشمل تغيير الخطوط وتجديد شبكات الكهرباء من محولات وأعمدة، وأيضاً مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحي، ومشروع الإحلال الكلى لكوبرى وادى الرديسية، وأيضاً مشروع الإحلال الكلى لمدرسة الشهيد حسن عوض بنسبة 80% لكل مشروع، بجانب مشروع إنشاء المجمع الزراعى بنسبة 75%، ومشروع الإحلال الكلي لمركز شباب الطوناب بنسبة 60%، فضلاً عن مشروع الصيانة الشاملة لمدرسة أم شلباية الابتدائية بنسبة 50%.

جهود إدارة البيئة بأسوان