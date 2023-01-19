"تفاءلوا بالخير تجدوه".. عالم أزهري: تكاتف الناس ضرورة في ظل الأزمات|فيديو

أكد الشيخ حمادة الطنطاوي أحد علماء الأزهر، ضرورة تكاتف الناس في ظل الأزمات، معقباً: "تفاءلوا بالخير تجدوه".

الطنطاوي: يجب على الجميع أن يتكاتفوا في مثل هذه الأزمات الاقتصادية

وأضاف " الطنطاوي" أثناء استضافته مع برنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "MBC MASR"، أنه يجب على الجميع أن يتكاتفوا في مثل هذه الأزمات الاقتصادية، مؤكداً أنه يجب مساعدة الآخرين معقباً:" الطعام الزائد بدلاً من رميه ، نضعه في حقيبة و نعطيه للمحتاج".

وتابع:"الفقراء هيدخلوا الجنة قبل الأغنياء بأربعين عاما، و أحنا محتاجين التكافل، الناس لما يدخلوا النار، الملايكة بتسألهم عن سببهم دخولهم النار، بيردوا يقولولهم، لم نكن من المصلين و لم نكن نطعم المسكين".