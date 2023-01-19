وكيل تعليم الدقهلية: توفير الأجواء المناسبة لمصححي اختبارات الشهادة الإعدادية

شدد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية اثناء تفقده كنترول إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية ) بمدرسة بن لقمان على الاهتمام بنظافة الأماكن الموجودة بالكنترول.

كما أكد على توفير الأجواء المناسبة للمعلمين مصححى الاختبارات وأعضاء الكنترول

جاء ذلك خلال تفقده كنترول الشهادة الإعدادية بمدرسة بن لقمان الإعدادية.



وقد رافق مدير تعليم الدقهلية احمد هلال رئيس لجنه النظام والمراقبة وإبراهيم طلعت مديرالكنترول

وأوضح مدير المديرية ان امتحان الشهادة الإعدادية تنتهى الخميس الموافق ٢٠٢٣/١/٢٦

وان عدد الطلاب الإعدادية تعليم عام ١٢٣٧٠٥والاعدادية المهنية ١٥٤٢واجمالى إعداد الطلاب١٢٥٢٤٧ و عدد اللجان الإعدادية تعليم عام ٥٨٠ والاعدادية المهنية ١٥ واجمالى عدد اللجان ٥٩٥و وعدد طلاب مدارس التربية الخاصة (ضعاف السمع ٣٩ ومدرسة المكفوفين ٧ )

وعدد لجان ضعاف السمع اربع لجان ولجنة واحدة للمكفوفين) .

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .