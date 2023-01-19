اتحاد الكرة العراقي يؤكد إقامة مباراة النهائي في بطولة «خليجي 25»

أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، إقامة المباراة النهائية لبطولة “خليجي 25" في موعدها المحدد.

وذكر الاتحاد، في بيان رسمي منذ لحظات، أن “المباراة النهائيّة لبطولةِ خليجي زين بصرة 25، بين منتخبي العراق وعمان، قائمةٌ في موعدها المحدد في الساعةِ السابعة مساءً بالتوقيت المحلي بملعب البصرة الدوليّ”.

وأضاف البيان: “ستكون مسك الاختتام للبطولة التي نالت الثناءَ من قبل الجميع، ودعا الجمهور إلى عدم الحُضور لملعبِ المباراة، لامتلاء مدرجاته بالكامل، وذلك من أجل تنظيم المباراة بالشكلِ الأمثل في اختتام بطولةِ خليجي زين بصرة 25”.

وأفادت صحف عراقية محلية اليوم، الخميس، بتصريحات محافظ البصرة، بعد تدافع الجماهير لحضور المباراة النهائية في كأس الخليج.

وأدى ذلك التدافع إلى وفاة وإصابة عدد من الجماهير، وقال محافظ البصرة: “إذا استمر التدافع ستلغى المباراة النهائية في خليجي 25 وتنقل لدولة أخرى”.

وذكرت الصحف المحلية أن هناك اجتماعا مع اللجنة المنظمة لـ “خليجي 25” وتأجيل المباراة أحد الخيارات المطروحة.