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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المؤتمر يعقد ورش عمل مستمرة بمختلف المجالات خاصة محاور الحوار الوطني

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال أحمد خالد نائب رئيس حزب المؤتمر لشؤون المتابعة ، أن الحزب سيعقد ورش عمل مستمرة في مختلف المجالات خاصة محاور الحوار الوطني و مختلف القضايا والملفات التي تهم المجتمع. 

 

وأعلن نائب رئيس حزب المؤتمر،  أن ورش العمل ستعقد في الأمانة المركزية مع أعضاء وقيادات الحزب لافتا إلى أن ورش العمل ستضمن حلقات نقاشية وطرح لوجه نظر الحزب وقياداته في اهم الملفات والقضايا التي تواجه المواطن المصري.

 

وأوضح خالد ، أن هناك توجيهات من رئيس الحزب الربان عمر المختار صميدة ، بالتواجد بفاعلية علي ارض الواقع من خلال ورش العمل المختلفة وتنظيم وتنفيذ ندوات ومبادرات في مختلف المحافظات والاحياء والقري تستهدف خدمة المواطنين،  ويأتي على رأسها التوعية والتثقيف بكل ما يمر به الوطن من أحداث وتحديات في ظل معركة الوعي الذي تحدث عنها الرئيس السيسي.

 

وأشار  أحمد خالد إلى  أن الأوضاع الراهنة تحتاج لإنكار الذات والتكاتف من اجل إعلاء مصلحة الوطن والمواطن في ظل توجهات القيادة السياسية خاصة فيما يتعلق بتقديم خدمات حقيقية وفعالة للمواطن من اجل مواجه الازمات المختلفة . 

أحمد خالد حزب المؤتمر الحوار الوطني

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