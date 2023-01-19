قرار عاجل من محافظ الدقهلية ضد 74 من العاملين بهذه الجهات

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إحالة 74 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والوحدات البيطرية ومراكز الشباب المتغيبين والمنقطعين وتاركي العمل بدون اذن للتحقيق وذلك بناء على تقرير حملة المرور الميدانى المفاجئ بنطاق مراكز ومدن منية النصر واجا والمنصورة.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

وقد تم تنظيم حملات المرور تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية باشراف اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الإنضباط والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين..

و أوضح التقرير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل عدد 69 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية شملت الوحدة الصحية بقرية ميت عاصم والوحدة الصحية بقرية كفر علام وبمستشفي منية النصر المركزي بمركز منية النصر والوحدة الصحية بقرية نوسا الغيط مركز اجا والوحدات الصحية بقريتي سلكا ونقيطة بمركز المنصورة .

كما شملت عدد 2 من العاملين بمركز شباب الحميدية بمركز منية النصر، عدد 3 من العاملين بالادارة البيطرية بمدينة منية النصر..

ووجه محافظ الدقهلية لوكلاء الوزارات مديري مديريات الصحة والشباب والرياضة والطب البيطري لسرعة اتخاذ اللازم حيال اجراء التحقيقات في حالات الغياب وترك العمل بدون اذن رسمي وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرورالمشار اليه.