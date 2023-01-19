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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تسونامي الموت النووي.. كيف يؤثر سلاح يوم القيامة الروسي على العالم؟

كيف يؤثر سلاح يوم
كيف يؤثر سلاح "يوم القيامة" الروسي علي العالم؟

صنعت روسيا أول دفعة من الطوربيدات ذات القدرات النووية التي قيل إنها قوية للغاية لدرجة أنها قد تسبب أمواج تسونامي نووية ضخمة يمكن أن تدمر المدن الساحلية في الولايات المتحدة أو حلفائها.

 

وأفادت وسائل إعلام روسية أنه من المقرر تسليم طوربيدات بوسيدون إلى الغواصة بيلجورود ذات الأغراض الخاصة التي تعمل بالطاقة النووية.

 

وقال ديمتري كيسليوف، المذيع التلفزيوني المؤيد لفلاديمير بوتين، في مايو من العام الماضي، إن هذه الطوربيدات ستكون قادرة على التسبب في موجة مد عالية تصل إلى 500 متر من مياه البحر المشعة، وأنها يمكن أن "تغرق بريطانيا في أعماق البحر".

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وأضاف: “إذا كان بإمكان بوسيدون بالفعل إطلاق موجات تسونامي إشعاعية هائلة، فقد يكون للطوربيدات تأثير كبير على الحياة البحرية، وكذلك على حياة الإنسان”.

 

وقالت دانييل إندريس، أستاذة التواصل البيئي بجامعة يوتا، لمجلة نيوزويك: "لا توجد تقنية أسلحة نووية لا تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة".

 

وأضافت: "فيما يتعلق بتأثيرات الأسلحة النووية في المحيط، أجرت الولايات المتحدة في الواقع سلسلة من التجارب النووية في جزيرة بيكيني أتول، كان بعضها تجارب تحت الماء. على سبيل المثال، تضمن اختبار بيكر في عام 1946 تفجير قنبلة نووية تحت سطح الماء في بحيرة خلقت فوهة بركان ضخمة في الشعاب المرجانية دمرت الحياة البيئية وأدت إلى حدوث تسونامي أدى إما إلى غرق أو تلويث سفن الاختبار في المنطقة المجاورة ".

الولايات المتحدة روسيا بريطانيا تسونامي بوتين الطاقة النووية

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