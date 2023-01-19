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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استبعاد 3 لاعبين.. إعلان قائمة الفراعنة النهائية أمام بلجيكا بمونديال اليد

منتخب اليد
منتخب اليد

أعلن الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة اليد، القائمة النهائية لمواجهة بلجيكا، في أولى مباريات الفريقين بالدور الرئيسي من بطولة العالم رقم 28 والتي تقام منافساتها في السويد وبولندا خلال الفترة من 11 وحتى 29 يناير الجاري.

وشهدت قائمة الفراعنة أمام "الشياطين الحمر"، استبعاد أحمد عادل، لاعب الدائرة، وحارس المرمى محمد علي، إضافة إلى حسن وليد قداح الظهير الأيسر، بينما تم دخول أحمد خيري صانع الألعاب للمرة الأولى له بالمونديال.

وصعد أبناء النيل إلى الدور الرئيسي وفي جعبتهم 4 نقاط والتي جاءت بعد الفوز على منتخبي كرواتيا وأمريكا والصاعدان معهم للدور الرئيسي.

وجاءت قائمة منتخب مصر أمام بلجيكا كالتالي:

حراسة المرمى: كريم هنداوي - عبد الرحمن حميد
صانع الألعاب: أحمد هشام دودو وسيف الدرع وأحمد خيري
الظهير الأيمن: مهاب سعيد ومحسن رمضان
الظهير الأيسر: علي زين ويحيى الدرع
الجناح الأيمن: محمد سند وأكرم يسري
الجناح الأيسر: عمر بكار وأحمد مؤمن صفا
الدائرة: إبراهيم المصري ومحمد ممدوح هاشم وشادي خليل.

ومن المقرر، أن تنطلق مواجهة مصر وبلجيكا في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على صالة مالمو بالسويد.

الجدير بالذكر أن المنتخب الدنماركي هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة العالم لكرة اليد والتي أقيمت في عام 2021 بمصر، بعد الفوز على نظيره السويدي.
 

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