"الصحفيين" تكرم محكمي جائزة التفوق للأعمال المنشورة 2021

كرمت نقابة الصحفيين اليوم محكمي جائزة التفوق الصحفى للأعمال المنشورة خلال عام ٢٠٢١ .

وأعلنت النقابة نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية 2022 للأعمال الصحفية المنشورة عام 2021 وأسماء الفائزين في المسابقة بعد اجتماعها مع لجان تحكيم المسابقة برئاسة

دعاء النجار ،المشرف العام على جوائز الصحافة المصرية ، وعرضت اللجان نتيجة كل فرع من فروع المسابقة وحيثيات اختيارها وتم اعتمادها وجاءت النتيجة على النحو التالى :-

مسابقة جوائز الصحافة المصرية

أولاً:- الجوائز العامة

1-: جائزة الإخراج:-

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى

للزميل/أحمد يحيى ، عن إخراج ملحق بعنوان " المياه شريان الحياة وأساس التنمية" جريدة روزاليوسف .

كما قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية للزميل أحمد معوض، عن إخراج ملحق بعنوان "العاصمة الإدارية شهادة ميلاد الجمهورية الجديدة" جريدة أخبار اليوم .



2-جائزة الكاريكاتير:- قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميل/ أحمد دياب، عن كاريكاتير بعنوان الفوضى الخلاقة ،جريدة روزاليوسف.

كما قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية للزميل/ محمد الصباغ، عن كاريكاتير بعنوان غياب الدور الرقابى لجهاز حماية المستهلك وارتفاع أسعار الوقود بجريدة صوت الملايين.

3- جائزة التحقيق الصحفي:-

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى عمل مشترك بين كل من سامح غيث – محمد الصاوى،عن موضوع "حاكمات الدم والصلح .. الوجه الخفي لسيدات الثأر" ،العمل نشر بموقع مصراوى مناصفة مع الزميل / محمد سامي ابو قرع غنيم، عن موضوع "دعم وهمي .. تحقيق يكشف كيف يستولي أصحاب المخابز على أموال الدعم من المواطنين"، العمل نشر بموقع مصراوى.

كما قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية عمل مشترك بين كل من / صلاح لبن - أحمد سعيدحسانين،عن موضوع "سقطوا من الشقوق " .. عندما يكون للمعاناة وجه طفل، والعمل نشر بموقع الأهرام أون لاين. مناصفة مع الزميلة / هند رأفت عن موضوع "رحلة مع الوجع والمجهول"، جريدة الاهرام المسائى – مؤسسة الأهرام .

قررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير لكل من الزملاء :

انجي طه -أسماء عز الدين، عن موضوع "ذنب لا تغفره سنوات الرعاية "الشهادة وحدها لا تكفى ..مغامرة الوفد تثبت صورية ونقص فحوصات شهادات الزواج الصحية، جريدة الوفد، والزميل /أحمد جمال الدين عن موضوع "بيزنس تقارير كورونا .. اليوم السابع تتبع سماسرة بالمستشفيات يبعيون تقارير الاصابة بفيرس كورونا وتسعيرة مختلفة لكل حالة، جريدة اليوم السابع، والزميلة / سارة محمد سيف الدين، عن موضوع "الصم وضعاف السمع.. اسمعوهم – صوتهم ونس - مجلة نصف الدنيا – مؤسسة الأهرام



4-جائزة الحملات الصحفية :-

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى مناصفة بين الزميل/ أحمد سعد، عن حملة بعنوان "مغامرة داخل العزل ..الجميع يبحث عن حياة العمل" ،جريدة الأخبار والزميلة / نهي وجيه عن حملة بعنوان اكاديمية "زاد" مصنع الارهابيين ،جريدة الدستور .

كما قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية مناصفة بين الزميل/أحمد عبدالنعيم، عن حملة بعنوان "الاحتفال بالحقير في بيت الأصيل"، جريدة الأخبار المسائى والزميل / حجاج الحسينى ،عن حملة بعنوان "حمله تبوير أراضى قرية سبري باي بطنطا لإنشاء مدن طنطا الجديدة على الأراضي الزراعية" جريدة الأهرام- مؤسسة الأهرام.

وقررت اللجنة ايضا منح شهادة تقدير لكل من:-

الزميل / عبدالرحمن عبادى، عن حملة بعنوان "سماسرة التعليم العالى"،جريدة الأهرام – مؤسسة الأهرام

الزميل / محمود هاشم عن حملة عن "فساد الصحة والعيادات الخاصة،جريدة الوفد.



5- جائزة الحوار الصحفي:-

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميل/ حازم بدر عن ، "سلسلة حوارات مع "علماء الظل"، جريدة الأخبار و منح الجائزة الثانية للزميل/ أحمد سنجاب، عن حوار بعنوان "رئيس الحكومة اللبنانية لمدير وكالة أنباء الشرق الأوسط فى لبنان"، وكالة أنباء الشرق الأوسط.

كما قررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير

للزميل / طارق السنوطى، عن حوار بعنوان "وزير الخارجية الروسى فى حوار لـــ"الأهرام" آفاق واعدة للتعاون الإستراتيجى بين مصر وروسيا"، جريدة الأهرام – مؤسسة الأهرام.



6-جائزة التغطية الخارجية:-

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميلة/ سمر ابراهيم عن موضوع "الشروق" داخل معسكرات النازحين في دارفور ضحايا الحرب في انتظار حلم السلام"، جريدة الشروق .

ومنح الجائزة الثانية للزميل/ خالد الشامي عن موضوع "المصري اليوم تستعرض نتائج حوار القاهرة مع الفصائل الفلسطينية" ، جريدة المصرى اليوم.

كما قررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير

للزميل / ناصر ذو الفقار، عن موضوع "الشيخ جراح تعيد القضية الفلسطينية الي اهتمامات العرب"،جريدة البوابة نيوز.



7-جائزة الصحافة الاقتصادية :-

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميل / مجدى سلامة ، عن موضوع "بعد 67 عاماً فى الخدمة "الحديد والصلب" ..تفاصيل "الرصاصة الأخيرة". جريدة الوفد.

كما قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية للزميل/ رضا رفعت، عن موضوعي، 1- مصر مركز لوجستى عالمى 2– حياة كريمة للصعيد الجوانى، مجلة صباح الخير- مؤسسة روزاليوسف .



8-جائزة الصحافة الرياضية :-

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميل/ مدحت رشدى، عن موضوع "ملف بعنوان الهروب الكبير وكشف المستور فى الجبلاية"، جريدة أخبار اليوم – مؤسسة أخبار اليوم.

كما قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية عمل مشترك بين كل من( شريف مدحت – محمد يحيى)، عن 1-"سلسلة حوارات مع أصحاب الميدلية الاولمبية " 2-حوارات قادرون بإختلاف، جريدة روزاليوسف، مناصفة مع الزميل / جلال الشافعي عن موضوع "الكرة العربية .. ملاعب عالمية تفتقد صناعة المواهب" .