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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع كبير.. الأسهم الأمريكية تنهار وسط مخاوف من الركود

الأسهم الأمريكية
الأسهم الأمريكية تنهار بسبب مخاوف الركود

واصلت الأسهم الأمريكية انخفاضها، اليوم الخميس، وأثار المستثمرون مخاوف من أن الاقتصاد قد يتجه نحو الركود.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي بنسبة 1٪ بعد افتتاح التداول، في حين انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.8٪، وانخفض مؤشر ناسداك للتكنولوجيا الثقيلة بنسبة 1.3٪، اعتبارا من الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش.

يقول المحللون إن كل مؤشر رئيسي في طريقه لخسارة أسبوعية بعد عمليات البيع المكثفة يوم الأربعاء عندما تضررت معنويات المستثمرين من بيانات مبيعات التجزئة الأقل من المتوقع والانخفاض الحاد في الإنتاج الصناعي.

واليوم الخميس، كانت هناك المزيد من العلامات على تباطؤ النشاط الاقتصادي، حيث انخفضت مطالبات إعانات البطالة لأول مرة بشكل غير متوقع بمقدار 15000 إلى 190000، وهي أدنى قراءة منذ سبتمبر.

وقالت وزارة التجارة أيضا إن بناء منازل أمريكية جديدة انخفض بنسبة معدلة موسميا بنسبة 1.4٪ في ديسمبر إلى 1.38 مليون.

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وقال إيبيك أوزكاردسكايا، كبير المحللين في بنك سويسكوت، لـMarket Watch: “الأخبار الاقتصادية السيئة عادة ما تكون أخبارا جيدة للأسهم ، إذا لم يكن أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي هناك لإفساد توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشائمة بالقول إن أسعار الفائدة الأمريكية يجب أن ترتفع”.

وأكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه لن يخفف من معركته ضد التضخم حتى يتأكد من أن الأسعار تهدأ.

ورفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة إلى نطاق من 4.25٪ إلى 4.50٪ من الصفر تقريبا قبل عام. وسيعلن عن قراره التالي بشأن أسعار الفائدة في 1 فبراير.

وفي الوقت نفسه، توقع الاقتصاديون والعديد من البنوك الكبرى أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود هذا العام.

الاسهم الامريكية الاقتصاد الركود ستاندرد آند بورز

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