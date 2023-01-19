احتفالا بمرور 50 عاما على العلاقات..إطلاق طابع بريدي مشترك بين مصر والإمارات

أعلنت "مجموعة بريد الإمارات" إطلاق طابع بريدي تذكاري مشترك، بالتعاون مع "البريد المصري"، للاحتفاء بمرور خمسين عاماً على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الـ 42 للجنة العربية الدائمة للبريد ، حيث يجسد الطابع التذكاري روابط الأخوة والصداقة التي تجمع البلدين.

الطابع التذكاري

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أعرب عبد الله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة بريد الإمارات"، عن سعادته بإصدار الطابع البريدي التذكاري الجديد احتفاءً بخمسة عقودٍ من التعاون والشراكة والأخوة التي جمعت دولة الإمارات بجمهورية مصر الشقيقة.

وأضاف أن "مجموعة بريد الإمارات" تجدد التزامها بتوظيف كامل خبراتها وإمكاناتها لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع البلدين، وأداء دورها على أكمل وجه بوصفها مزوداً رائداً لخدمات الشحن والبريد والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات.

من جانبه، قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: "إن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجاً مثالياً، للعَلاقات القوية والثقة المتبادلة بين الشعبين، وعلاقات تعاون وثيقة وبنَّاءة في جميع المجالات”.

وأشار إلى أن العَلاقات المصرية الإماراتية تسودها الأخوة والمودة والتوافق بين الشعبين.