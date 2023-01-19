تشيد بالقدماء المصريين.. مجلة أمريكية تنشر دراسة مثيرة عن مومياوات تماسيح مصرية

نشرت مجلة "PLoS ONE" أمريكية متخصصة في العلوم والطب نتائج دراسة جديدة تضمنت تفاصيل مثيرة بشأن الاكتشاف الأثري الذي أعلن عنه مؤخرا في موقع أثري مصري واحتوى على مومياوات 10 تماسيح محنطة بطريقة فريدة مشيدة بجهود المصريين القدماء في التحنيط.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن العثور على المومياوات العشر داخل قبر في قبة الهوا القريبة من أسوان، يسلط المزيد من الضوء على ممارسات التحنيط في مصر القديمة.

وتضيف الصحيفة أنه وللوهلة الأولى، قد يعتقد البعض أنه ينظر إلى تماسيح حية تسبح في الوحل، لكنها في الحقيقة ليست سوى مومياوات لتماسيح نفقت منذ نحو 2500 عام.

تم الحفاظ على التماسيح في طقوس من المحتمل أنها كانت مخصصة لتكريم "سوبك"، وهو إله الخصوبة الذي كان يعبد في مصر القديمة ومرتبط بتماسيح النيل.

ووفقا للصحيفة فقد نشرت تفاصيل هذا الاكتشاف المثير في مجلة "PLoS ONE" العلمية، الأربعاء، وكان لتماسيح بالغة من نوعين مختلفين وليست كما في السابق عندما كان يعثر على مومياوات لتماسيح يافعة أو صغيرة في العمر.

وبينت الصحيفة أن علماء الآثار عثروا في السابق على بقايا تماسيح محنطة أخرى، لكن معظمها كانت بأعمار صغيرة، ولم تكن بحالة جيدة كما حصل في الاكتشاف الجديد.

وقالت عالمة الآثار في المعهد البلجيكي الملكي للعلوم الطبيعية والمؤلفة المشاركة في الدراسة بيا دي كوبر إنه "في معظم الأوقات كنا نتعامل مع بقايا أجزاء مكسورة، لكن رؤية أن لدينا 10 تماسيح في قبر فهذا أمر نادر".

في عام 2018، اكتشف الباحثون سبعة مقابر صغيرة تحت مكب نفايات يعود للعصر البيزنطي.

عثر على التماسيح المحنطة في إحدى المقابر، المحصورة بين موقع النفايات وأربعة مدافن بشرية يعتقد أنها تعود إلى حوالي عام 2100 قبل الميلاد.

خمسة من التماسيح المحنطة، كانت تضم فقط رؤوس الحيوانات، بينما كانت حالة الخمس الأخرى متفاوتة من ناحية الاكتمال.

بناء على شكل الجمجمة وترتيب الصفائح العظمية أو الحراشف، افترض فريق البحث أن غالبية التماسيح في المقبرة كانت من نوع "Crocodylus" والمتبقية من نوع "Crocodylus niloticus".

ونقلت الصحيفة عن أستاذة عام المصريات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة سليمة إكرام، التي لم تشارك في الدراسة، القول إن هذه المعلومات قدمت نظرة ثاقبة لطبيعة فهم المصريين القدماء للسلوكيات المتميزة لهذين النوعين من التماسيح وكيف كانوا يتعاملون معها.

وأضافت: "بينما يمكن للنوع الثاني أن يلتهمك، فإن النوع الأول آمن نسبيا ويمكن للبشر السباحة معه في نفس البركة".

بدوره أشار قائد فريق البحث عالم المصريات الإسباني خيمينيز سيرانو إلى أن "اكتشاف هذه المومياوات يقدم لنا رؤى جديدة عن الديانة المصرية القديمة وكيف كانت تتعامل مع هذه الحيوانات كقرابين".

ولعبت التماسيح دورا بارزا في الثقافة المصرية منذ آلاف السنين، ليس فقط نتيجة ارتباطها بالآلهة المصرية القديمة، بل لكونها مصدرا للغذاء وأيضا لاستخدام دهونها كدواء لعلاج آلام الجسم وعلاج الصلع.

وتعد الحيوانات المحنطة، بما في ذلك أبو منجل والقطط والبابون، من الاكتشافات الشائعة نسبيا في المقابر المصرية.