رئيس الجالية المصرية تكشف كواليس أزمة الغذاء في بريطانيا

أكدت ميرفت خليل رئيس الجالية المصرية فى بريطانيا، أن العالم بالكامل يعاني، من أزمة غذاء، وأن بريطانيا تضاعف أسعار المنتجات الغذائية، وأن المنافذ تعتبر شبه خالية من السلع.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي أشرف شرف الدين، أن بريطانيا تعانى من أزمة طاقة، وهناك أزمات ليس لها حلال، لأن بريطانيا تعتمد على الإنتاج، وهناك نقص فى الأيدي العاملة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ولفتت إلى أن تكلفة ارتفعت على المزارعين بنسبة 27%، وأن يتم تجميع بعد المواد الغذائية، لمساعدة من يريد أى سلعة.

وأشارت إلى أنه مع استمرار الأزمة الروسيا الأوكرانية ستظل الأسعار مرتفعة، وأن أجواء بريطانيا ليست مميزة ويكون هناك اعتماد كبير على الطاقة.