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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاجل..محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر في ليفربول للمرة الأولى هذا الموسم

محمد صلاح
محمد صلاح

فاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهر ديسمبر الماضي.

وحقق محمد صلاح جائزة لاعب الشهر في ليفربول للمرة الأولى هذا الموسم، بعد أن حصد أكبر عدد أصوات من جمهور الفريق.

وتفوق محمد صلاح على زميله البرازيلي أليسون بيكر والذي حل ثانيًا.

وقال محمد صلاح في تصريحت للموقع الرسمي للنادي:"ن الجيد دائمًا الفوز بتلك الجائزة ، ولكن خلال الأسبوعين الماضيين ، نعلم جميعًا أنه يجب علينا القيام بعمل أفضل ونأمل أن تكون النتائج أفضل في المباريات القليلة القادمة.

وأضاف:"كان اللاعبون متحمسين للغاية بعد المباراة في ولفرهامبتون لدينا مجموعة جيدة حقًا ، واللاعبون في كل مكان يحاولون التمسك ببعضهم البعض ورفع بعضهم البعض".

وزاد:"أعتقد أننا نتمتع بهذه الأجواء الجيدة في غرفة الملابس - آمل أن يساعدنا ذلك في المباريات القادمة، كما قلت سابقًا ، لدينا مجموعة جيدة حقًا. لقد شاركت في ثلاثة أو أربعة فرق - أعرف ما هو الفرق هنا والفرق الأخرى. لدينا مجموعة لا تصدق".

وأردف:"نحاول دائمًا مساعدة اللاعبين الشباب ، والأشخاص ذوي الخبرة يحاولون دائمًا التزام الهدوء في الموقف وننصح اللاعبين الشباب بالبقاء هادئين، الوضع صعب ، إنه وضع صعب ، لكنني أعتقد أننا سنمر بذلك ونجعله أفضل."

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