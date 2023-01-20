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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة تصل لـ308 آلاف جنيه في أسعار بيجو 2008 موديل 2023| صور

بيجو 2008 موديل
بيجو 2008 موديل 2023

شهدت السيارة بيجو 2008 زيادة سعرية داخل السوق المصري، بعد الإعلان عن طرح موديلات 2023، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة بقيمة تتراوح بين 265 ألفا و 308 آلاف جنيه، لتشمل جميع الفئات المقدمة محليًا من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر ومواصفات السيارة بيجو 2008 موديل 2023.

 

تعتمد السيارة بيجو 2008 موديل 2023 على ناقل سرعات أوتوماتيكي بتقنية الجر الامامي للعجلات مكون من 6 نقلات، مقترن بمحرك تيربو 1200 سي سي، يعمل على إنتاج قوة إجمالية قدرها 130 حصانا، وعزم اقصى للدوران 230 نيوتن/متر.

 بيجو 2008 موديل 2023

وتستغرق السيارة بيجو 2008 موديل 2023 مدة قدرها 9.9 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات، بينما تأتي السيارة بعدة تجهيزات منها، حساسات ركن، وكاميرا للمتابعة، ومرايات جانبية كهربائية، وبرنامج الثبات الالكتروني ESP، ومكابح ABS و EBD.

 بيجو 2008 موديل 2023

وتحتوي السيارة بيجو 2008 موديل 2023 على بعض التجهيزات الاخرى مثل، مثبت سرعة، ونظام صوتي يصل لـ 6 مكبرات، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، مع مكيف هواء اوتوماتيكي، وشاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وفتحة سقف بانوراما.

 بيجو 2008 موديل 2023

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة بيجو 2008 بعد تقدم موديل 2023 

 

الفئة الاولى بيجو 2008 موديل 2023 بقيمة قدرها 779.990 جنيه.

الفئة الثانية بيجو 2008 موديل 2023 بقيمة قدرها 839.990 جنيه.

الفئة الثالثة بيجو 2008 موديل 2023 بقيمة قدرها 899.990 جنيه.

 بيجو 2008 موديل 2023
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