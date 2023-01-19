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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

نائبة محافظ الشرقية ومدير جمعية الأورمان يتفقدان أعمال تطوير مستشفى السعديين

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماماً بتطوير القطاع الصحي وتسعى المحافظة جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتزويد المستشفيات ومنافذ تطوير الخدمة بكافة الأجهزة الطبية الحديثة لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمرضى مثمناً دور المجتمع المدني للمساندة الدائمة لتطوير منظومة الخدمات في القطاع الصحي والذي يُعد شريكاً أساسياً مع الجهاز التنفيذى في بناء وتنمية المجتمع.

وفي هذا الإطار قامت المهندسة لبنى عبد العزير نائبة المحافظ بزيارة تفقدية لمستشفي السعديين المركزي بمركز منيا القمح لمتابعة أعمال التطوير الجارية والمنفذة بالتعاون بين مديرية الشؤون الصحية وجمعية الأورمان ، في حضور اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان ، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة ، واللواء محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الاسكان ، والسفير عبد الرازق عبد الجليل آل عبد الغني السفير القطرى السابق  وأشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح ، وسيد رجب مدير عام جمعية الأورمان بالشرقية والدكتور أحمد بحلاق مدير مستشفي السعديين المركزي.

محافظ الشرقية يشارك بفعاليات المؤتمر السنوي لقسم جراحة المخ والأعصاب بجامعة الزقازيق

اطمأنت نائبة المحافظ علي أعمال التطوير بمركز الغسيل الكلوي والذي يضم 15 وحدة غسيل كلوي لتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة للمرضي وللمترددين على المستشفى ، كما تابعت سير انتظام العمل بمحطة معالجة المياه بالمستشفى.

كما تفقدت نائبة المحافظ وحدة حضانات الأطفال المبتسرين والتي تضم 15 حضانة وذلك لمتابعة تقديم الخدمات الصحية للأطفال لحين تماثلهم للشفاء ، مشيدة بالتعاون المثمر والبناء بين مديرية الشؤون الصحية وجمعية الأورمان في توقيع بروتوكول تعاون بقيمة 17 مليون جنيه لرفع كفاءة وتطوير قسمي الحضانات والغسيل الكلوي بالمستشفى وتزويدهما بالأجهزة والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى رفع كفاءة محطة معالجة المياه بالمستشفى لتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي.

ومن جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن الدعم المقدم لمستشفى السعديين المركزي يأتي في إطار مساهمة الجمعية في زيادة القدرة الاستيعابية لوحدات الغسيل الكلوي بالمستشفى والقضاء على قوائم الانتظار وتقديم خدمة طبية مميزة  للمرضى، مقدماً الشكر لمحافظ الشرقية والجهاز التنفيذي في تذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية للقيام بدورها المجتمعي في رصد الفئات المستحقة وتقديم كافة أوجه الدعم لهم ليحيوا حياة كريمة.

الأورمان منيا القمح الشرقية وزارة الصحة وزارة الاسكان جامعة الزقازيق

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