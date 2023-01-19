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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التنمية المحلية : 32 ملف خدمي على رأس أولويات قيادات الوزارة ..فيديو

خالد قاسم
خالد قاسم

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، هناك توجيهات من القيادة السياسية بشأن تطوير منظومة عمل الإدارة المحلية، لتحقيق راحة المواطنين وتحسين جودة الحياة لجميع أهالينا في جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف الدكتور خالد قاسم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الحركة السنوية الأخيرة لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات تعد من أكبر الحركات وتم ضح دماء جديدة وترقية الزملاء المتميزين لضبط منظومة العمل لتحقيق رضا المواطنين.

تابع مساعد وزير التنمية المحلية، تم ترقية 67 قيادة من الصف الثاني إلى الصف الأول على مستوى جميع مراكز وقرى محافظات الجمهورية، موضحا أن هناك 32 ملف خدمي على رأس أولويات قيادات الوزارة من بينها إزالة التعديات على أراضي الدولة ورفع الإشغالات والقمامة وغيرها.
 

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