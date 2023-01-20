تراجع 125 جنيها.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 20 يناير 2023

سعر الذهب اليوم .. تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 20 يناير 2022 ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة عند مستوى 1770 جنيها للجرام.. بعد أن وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستويات 1900 جنيه الخميس 15 ديسمبر 2022 مسجلا أعلى مستوى في تاريخه ليفقد الجرام 125 جنيها.

وخسر سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الجمعة نحو 125 جنيها ليصل إلى مستوى 1775 جنيها مقارنة بأعلى مستوياته ديسمبر الماضي عتد 1900 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري سعر الذهب عيار 24 بيع 1,989 شراء 2,023 سعر الذهب عيار 22 بيع 1,823 شراء 1,854 سعر الذهب عيار 21 بيع 1,740 شراء 1,770 سعر الذهب عيار 18 بيع 1,491 شراء 1,517 سعر الذهب عيار 14 بيع 1,160 شراء 1,180 سعر الذهب عيار 12 بيع 994 شراء 1,011 الاونصة بيع 61,845 شراء 62,911 سعر الجنيه الذهب بيع 13,920 شراء 14,160 الكيلو بيع 1,988,571 شراء 2,022,857 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.. معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.