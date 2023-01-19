حشيش مش منشطات| تفاصيل جديدة بشأن ثنائي الزمالك جمعة وفتوح

علق الكابتن جمال الزهيري الناقد الرياضي، على ما يثار بشأن تعاطي بعض لاعبي الزمالك لـ المنشطات، وقال :" ما أثير بشأن عبد جمعة وأحمد فتوح لاعبي الزمالك، ليست منشطات بل هى مواد مخدرة “ حشيش”.

وقال الناقد الرياضي، إن هذا الكلام خرج من داخل نادي الزمالك، بالوقائع، موضحًا أنه لم يقوم بأحد باتهام اللاعبين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي أشرف شرف الدين، أن عبدالله جمعة، وفتوح خرجا من القائمة الخاصة بالزمالك، خوفًا من إجراء تحليل المنشطات.

وأشار إلى أن لجنة من الزمالك حصلت على عينات، لكن لم تخرج نتيجة العينات حتى الآن، لكن بشكل عام هذا الكلام خرج من نادي الزمالك.