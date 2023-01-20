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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

منها شاومي وموتورولا.. أفضل موبايلات رخيصة تشتريها في 2023

أرخص هواتف في 2023
أرخص هواتف في 2023

 

خلال الآونة الأخيرة أصبحت الهواتف الفلاج شيب الرائدة أغلى من أي وقت مضى، وبالتالي يلجأ قطاع كبير من المشترين إلى الهواتف في الفئة السعرية التي تناسب الطبقة المتوسطة ولحسن الحظ، التقدم في التقنيات جعل من هذه  الهواتف تقدم خدمات وأداء سلسل للغاية لا يختلف كثيرا عن الهواتف في الفئة الـ premium ،  من الممكن أن تشتري هاتف جديد بسعر يقل عن 250 دولارًا أمريكيًا ويستمر معك لفترة طويلة ويعمل بكفاءة عالية.

في السطور التالية ترصد لك صدى البلد أفضل هواتف رخيصة السعر نسبيا يمكن أن تشتريها و"تمنها فيها" بحسب تصنيف موقع techadvisor المتخصص.

 

 Motorola Moto G62

ما تكتسبه مع هاتف موتورولا Moto هو المتانة وجودة الصلابة التي ضمن لك هاتف يعيش ويحتمل، ويأتي مع نظام تشغيل Android 12 وهو واحد من أفضل الهواتف ذات الميزانية المحدودة التي يمكنك الحصول عليها.

يعمل الهاتف مع شاشة LCD رائعة بدلاً من لوحة OLED ، والتي تتيح لك عرض الإشعارات وفتحها بسرعة مع تقديم أداء سلسل للغاية ، وهو بديل رائع لواجهة مستخدم شاومي Xiaomi المزدحمة. توجد إعداد كاميرات ثلاثية في اللوحة الخلفية من Moto G62 ،تقدم اداء جيد نسبيا مع المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجا بكسل متين للغاية وسيمنحك لقطات نهارية ممتازة، مع بطارية ممتازة في عمرها سعة 5000mAh مللي أمبير في الساعة لكن من عيوبها الشحن البطيء>

 Motorola Moto G62

Xiaomi Poco X3 Pro

من مميزات هاتف  شاومي  أنه يقدم أداء رائع وسلسل حتى مع تعدد المهام، تشعر وكأنك مع هاتف رائد  في تقنياته مع معدل تحديث شاشة يصل إلى 120 هرتز وعمر بطارية طويل، Poco X3 Pro ليس مثاليًا، ولكن ميزاته تجعلها هدفا رائعا إذا كنت تريد هاتف رخيص الثمن، البطارية الكبيرة الضخمة ، والكاميرات تقدم أداء جيد ، وواجهة مستخدم MIUI 12 نظيفة ومرتبة 

يتميز الهاتف الذكي بعدد كبير من نقاط القوة. مواصفات قوية تؤدي إلى أداء استثنائي وشاشة رائعة وعمر بطارية رائع للغاية.

Xiaomi Poco X3 Pro

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

إذا كنت من محبي التصوير فلا تتردد في شراؤ هذا الجهاز من  شاومي  ريدمي ، يعد هاتف Redmi Note 10 Pro في الأساس ترقية عن الهاتف الذكي Poco X3 NFC ، مع شاشة أفضل ومستشعرات أفضل.

يتميز بوجود شاشة قطرها 6.67 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز بتقنية AMOLED ، مما يعني صورا نابضة بالحياة وتباين رائع في الألوان ودقة في الرؤية. وفي الوقت نفسه إعداد كلميرات رائع لمحبي التقاط الذكريات مع كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل وتأتي مصحوبة بزوج من الكاميرات الثانوية التي تفوق التوقعات. يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 33 وات مع منفذ بسماعة الرأس وحتى مكبر الأشعة تحت الحمراء .

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Xiaomi Poco M4 Pro

لا ينبغي الخلط بينه وبين هاتف Poco M4 Pro 5G الداعم لشبكات الجيل الخامس الجديد، هذا الهاتف لا يدعم الـ 5G

يأتي هاتف شاومي بوكو M4 Pro مع شاشة مقاس 6.42 بوصة بدقة 1080x2400 بيكسل نوع AMOLED مع معدل تحديث 90 هرتز ودرجة سطوع 70 شمعة لكل متر مربع، وتقدم جودة Full HD+ مع كاميرا رئيسية في الخلفية بدقة 64 ميجابيكسل وواجعة مستخدم MIUI 13 ويتم تشغيله بواسطة معالج Mediatek Helio G96 مع معالج رسومات جرافيك G57 MC2 Mali

Xiaomi Poco M4 Pro

Xiaomi Poco M4 Pro 5G

يقدم هاتف Poco M4 Pro 5G بعد ترقيته وتحديثه أداء أفضل من سابقه، مع شاشة قطرها 6.6 بوصة ودقة 1080x2400 بيكسل، نوعها IPS LCD مع معدل تحديث 90 هرتز فقط، ودرجة سطوع 450 شمعة لكل متر مربع.

سعره رخيص وكمان عليه عرض.. موبايل شاومي بـ 2500 جنيه فقط

النهاردة بس..أحدث موبايل Note من شاومي بـ 6000 جنيه فقط

يحتوي هاتف  شاومي  Xiaomi على معالج وحدة مركزية ميدياتك MT6833P Dimensity 810 بتكنولوجيا 6 نانو مع معالج رسومات جرافيك من Mali-G57 MC2، علاوة على ذلك ، به بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع تمت ترقيته بقدرة 33 وات ويصل إلى 100% من قوته خلال 59 دقيقة، مع كاميرا رئيسية في الخلفية بدقة 50 ميجابيكسل.

Xiaomi Poco M4 Pro 5G
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