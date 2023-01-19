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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مشتريات عربية وأجنبية.. ارتفاعات البورصة في نهاية الأسبوع.. فيديو

صدى البلد

ارتفعت مؤشرات  البورصة بشكل جماعى في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، وزاد رأس المال السوقي بنحو 3 مليارات جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين الأجانب والعرب، ليسجل في الختام 1052 تريليون جنيه.

وقال محمد محسن خبير أسواق المال بالبورصة المصرية صعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.49 %، ليغلق عند مستوى 16,065.98 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX50 بنسبة 0.33%، ليغلق عند مستوى 2,830.79 نقطة.

وأضاف محسن  ارتفع المؤشر EGX70 بنسبة 0.77 % ليغلق عند مستوى 2,997.81 نقطة، وكذلك المؤشر "WEI-EGX100" بنحو 0.7%، ليغلق عند مستوى 4,459.75 نقطة.

واشار محمد محسن ان زاد مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.33 % ، ليغلق عند مستوى 2,830.79 نقطة ، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.58 %، ليغلق عند مستوى 6,618.39 نقطة.

https://fb.watch/i9sOLS3SOy/?mibextid=v7YzmG

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