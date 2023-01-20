أحزن الجميع.. شاهد آخر صورة لعزيز الأحمد من داخل المستشفى قبل وفاته

تداول مستخدمو الفيسبوك خبر وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد بشكل كبير .

وكان يعاني عزيز الاحمد نقص هرمون النمو والمشاكل المرتبطة به .

وقد انتشرت صورة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد بعد وفاته بالمستشفى مما أثارت حزن الكثير بالسوشيال ميديا حيث اشتهر بالكثير من الفيديوهات الطريفة التي يعشقها الكبار والصغار.

وكان يعاني عزيز الأحمد من عيوب وراثية وإصابة شديدة في الدماغ أو الولادة بدون غدة نخامية، مما يجعله يعاني من مستويات منخفضة من الهرمونات الأخرى ، مثل الفازوبريسين (الذي يتحكم في إنتاج الماء في الجسم) ، والجونادوتروبين (الذي يتحكم في إنتاج الهرمونات الجنسية للذكور والإناث) ، وثيروتروبين (الذي يتحكم في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية) أو هرمون قشر الكظر (الذي يتحكم في الغدة الكظرية والهرمونات ذات الصلة).