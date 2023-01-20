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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مزاد غريب .. تويتر يبيع تمثال لشعاره الخاص بمبلغ خيالي

تمثال تويتر
تمثال تويتر

باع موقع تويتر تمثال للطائر الازرق الذي يتخذه شعارا له، خلال مزاد نظمته شبكة التواصل الاجتماعي، مقابل مائة ألف دولار.

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وبحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية،  أقيم المزاد على ما مجموعه 631 قطعة من مقر «تويتر» في سان فرانسيسكو، بينها مكاتب وتجهيزات مطبخية وفرن لطهو البيتزا وآلات لصنع القهوة وأغراض للزينة، على غرار إناء زهور بطول مترين على شكل رمز «@».


وبيعَ عمل تجهيزي مضيء يمثّل الطائر الأزرق بمبلغ 40 ألف دولار، وفق شركة «هيريتيج غلوبال بارتنرز» التي نظمت المزاد عبر الإنترنت.


وكان ماسك بادر في مطلع نوفمبر الماضي، أي بعد أسبوع من شرائه «تويتر» مقابل 44 مليار دولار، إلى الاستغناء عن خدمات نصف موظفي المجموعة البالغ عددهم 7500، موضحاً أن الشركة تخسر أكثر من أربعة ملايين دولار يومياً.
 

محاكمة إيلون ماسك

 

وفي سياق منفصل، بدأت محاكمة إيلون ماسك، في سان فرانسيسكو باختيار أعضاء هيئة المحلفين الذين سيتعين عليهم تقرير ما إذا كان رئيس «تيسلا» و«تويتر» قد كتب تغريدة احتيالية عام 2018 كما يتهمه مستثمرون.

وتعود أطوار القضية إلى أغسطس 2018، عندما غرد ماسك بأنه يريد إخراج تيسلا من البورصة لأن له ما يكفي من التمويل للقيام بذلك. الأمر الذي تسبب في تأرجح سعر سهم الشركة بشكل حاد لبضعة أيام.


وقال القاضي إدوارد تشين، للمحلفين المحتملين: «يزعم المدعون أن هذه التغريدات كانت خاطئة من حيث الوقائع وأثرت بشكل مصطنع على سعر سهم تيسلا وأسهم أخرى».

تويتر التواصل

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