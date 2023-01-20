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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشروب مهم للرجال بعد عمر الخمسين

صدى البلد

تعد مشاكل العلاقة الزوجية أكثر ما يؤثر علي علاقتك بزوجتك مشكلة شائعة تؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار والأجناس ، بغض النظر عن حالة العلاقة.

 من المهم التحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية لاستبعاد المشاكل الصحية المحتملة قبل تجربة العلاجات الطبيعية بعوامل نمط الحياة مثل الحد من التوتر  وفقال.imaware

 

وقد يشاع أن الحلبة وهي من التوابل المستخدمة غالبًا في وصفات المهمة للرجل تساعد في الرغبة الجنسية. خلصت تجربة سريرية عشوائية في عام 2011 مع ذكور أصحاء تتراوح أعمارهم بين 25 و 52 عامًا إلى أن الحلبة قد تؤثر على الرغبة الجنسية لدى الذكور وتساعد في الحفاظ على مستوى هرمون التستوستيرون الطبيعي. وجدت دراسة أخرى أجريت عام 2016 أن مستخلص بذور الحلبة ساعد في تحسين الوظيفة الجنسية لدى الرجال الأصحاء في منتصف العمر وكبار السن 

فان  شرب الحلبة  لمدة ثلاثة أسابيع تسبب في إصابة الرجال بانتصاب أقوى وزيادة تدفق الدم بالجسم. 

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