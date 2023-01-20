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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بطريقة المحلات .. تعرف على أسرار كفتة الحاتي

صدى البلد

بطريقة سهلة وسريعة مثل المحلات وبمذاق ألذ يمكنك تحضير يمكنك تحضير كفتة الحاتي   لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي و لذيذ.
 

مقادير كفتة الحاتي للشيف نجلاء الشرشابي


‏‎رشة جوزة الطيب 
‏‎ملح 
‏‎فلفل أسود
‏‎2 ملعقة كبيرة دقيق 
ملعقة صغيرة بيكنج بودر 
‏‎زيت نباتي 

كيلو لحمة مفرومة
‏‎2 بصلة
‏‎2 طماطم معصورة
‏‎ملعقة صغيرة بهارات لحمة
‏‎ملعقة صغيرة قرفة
‏‎ملعقة صغيرة كبابة صيني 


‏‎طريقة تحضير كفتة الحاتي


‏‎-في الكبة يمكنك البدء بفرم اللحم مع البصل مع إضافة رشة ملح لتسهيل الفرم مع التوابل الأخرى وتفرم جيدا .
‏‎-يتم خلط مياه البصل مع الطماطم المعصورة و القليل من الزيت وتشكل الكفتة على الأسياخ الخشبية وتدهن بعصير الطماطم والبصل  لتعزيز النكهة والحفاظ على طراوة ولمعان الكفتة. 

-عند الإنتهاء من تسييخ كل الكمية تترك في الثلاجة ساعة حتى تتشمع وتتماسك.
‏‎-تقدم أسياخ الكفتة ساخنة .

مقادير كفتة الحاتي تحضير كفتة الحاتي ‏‎طريقة تحضير كفتة الحاتي

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