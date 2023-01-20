بطريقة المحلات .. تعرف على أسرار كفتة الحاتي

بطريقة سهلة وسريعة مثل المحلات وبمذاق ألذ يمكنك تحضير يمكنك تحضير كفتة الحاتي لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي و لذيذ.



مقادير كفتة الحاتي للشيف نجلاء الشرشابي



‏‎رشة جوزة الطيب

‏‎ملح

‏‎فلفل أسود

‏‎2 ملعقة كبيرة دقيق

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

‏‎زيت نباتي

كيلو لحمة مفرومة

‏‎2 بصلة

‏‎2 طماطم معصورة

‏‎ملعقة صغيرة بهارات لحمة

‏‎ملعقة صغيرة قرفة

‏‎ملعقة صغيرة كبابة صيني



‏‎طريقة تحضير كفتة الحاتي



‏‎-في الكبة يمكنك البدء بفرم اللحم مع البصل مع إضافة رشة ملح لتسهيل الفرم مع التوابل الأخرى وتفرم جيدا .

‏‎-يتم خلط مياه البصل مع الطماطم المعصورة و القليل من الزيت وتشكل الكفتة على الأسياخ الخشبية وتدهن بعصير الطماطم والبصل لتعزيز النكهة والحفاظ على طراوة ولمعان الكفتة.

-عند الإنتهاء من تسييخ كل الكمية تترك في الثلاجة ساعة حتى تتشمع وتتماسك.

‏‎-تقدم أسياخ الكفتة ساخنة .