بطريقة المحلات .. تعرف على أسرار كفتة الحاتي

بطريقة سهلة وسريعة مثل المحلات وبمذاق ألذ يمكنك تحضير يمكنك تحضير كفتة الحاتي لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي و لذيذ.
مقادير كفتة الحاتي للشيف نجلاء الشرشابي
رشة جوزة الطيب
ملح
فلفل أسود
2 ملعقة كبيرة دقيق
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
زيت نباتي
كيلو لحمة مفرومة
2 بصلة
2 طماطم معصورة
ملعقة صغيرة بهارات لحمة
ملعقة صغيرة قرفة
ملعقة صغيرة كبابة صيني
طريقة تحضير كفتة الحاتي
-في الكبة يمكنك البدء بفرم اللحم مع البصل مع إضافة رشة ملح لتسهيل الفرم مع التوابل الأخرى وتفرم جيدا .
-يتم خلط مياه البصل مع الطماطم المعصورة و القليل من الزيت وتشكل الكفتة على الأسياخ الخشبية وتدهن بعصير الطماطم والبصل لتعزيز النكهة والحفاظ على طراوة ولمعان الكفتة.
-عند الإنتهاء من تسييخ كل الكمية تترك في الثلاجة ساعة حتى تتشمع وتتماسك.
-تقدم أسياخ الكفتة ساخنة .