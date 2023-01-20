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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تقنية جديدة في أدوات التجميل لذوي الهمم

تقنية جديدة
تقنية جديدة

تُطلق دار «لوريال» أداة جديدة لأحمر الشفاه، مزودة بمحرك ومُصمَّمة للأشخاص الذين يعانون من محدودية الحركة، حسب ما ذكرته مجلة «ومين هيلس».

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وحققت صناعة الجمال قفزات كبيرة عندما يتعلق الأمر بالتنوع والشمولية، ومع ذلك هناك حدود واحدة بحاجة للتغلب عليها بصورة كاملة، ألا وهي الإعاقة.


وتفيد منظمة الصحة العالمية بأن نحو 15% من سكان العالم يعيشون بشكل ما من أشكال الإعاقة، ومع ذلك فإن 4 بالمائة فقط من شركات التجميل والعناية الشخصية تصنع منتجات تلبي الاحتياجات الخاصة للإعاقات البدنية، وفقاً لبحث أجرته «بروكتر آند غامبل».


والتصرفات اليومية مثل استخدام أحمر الشفاه غالباً ما تعتبر أمراً مفروغاً منه لدى الأشخاص القادرين صحياً، ومع ذلك فإن ما يُقدر بنحو 50 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعيشون مع مهارات حركية دقيقة ومحدودة، مما يجعل من هذه الطقوس اليومية صعبة إلى حد ما.

 وتسعى شركة «لوريال» الآن إلى تغيير ذلك من خلال إطلاق جهاز HAPTA، وهو أول أداة يدوية مُحوسبة في العالم مُصممة للمستخدمين من ذوي القدرات الحركية المحدودة باليد والذراع، مما يوفر لهم طريقة لاستعمال أحمر الشفاه بصورة ثابتة في المنزل.


ويشتمل جهاز HAPTA (التي تُترجم إلى علم اللمس)، قيد التطوير حالياً من قبل علماء ومهندسين لدى مؤسسة «لوريال»، على براعة التكنولوجيا التي أُنشئت بالأصل لتثبيت الأواني، والتي كانت حيوية في منح الأشخاص ذوي المهارات الحركية الدقيقة والمحدودة المقدرة على تناول الطعام بثقة واستقلال.


ويعمل تطبيق «HAPTA»، وهو تقنية ذكية بالفعل، بفضل مزيج من مستشعرات الحركة الذكية المدمجة التي تعمل في الوقت الحقيقي، إضافة إلى الملحقات القابلة للتخصيص التي تمنح المستخدم نطاقاً مُحسناً من الحركة، وزيادة سهولة استخدام العبوة التي يصعب فتحها. وربما كان الأكثر إثارة للاهتمام تمكنه من التمييز بين رعاش اليد وحركة اليد المتعمدة، مما يسمح للمستشعرات بالتكيف مع المستخدم في كل ثانية للمحافظة على الاستقرار.
 

الشفاه أداة جديدة

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